SPÖ-Schatz ruft zur Brustkrebs-Früherkennung auf

Wien (OTS) -

Anlässlich des morgigen Weltbrustkrebstages macht SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz auf die zentrale Bedeutung von Vorsorge und Früherkennung aufmerksam. „Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto besser sind die Behandlungsmöglichkeiten. Deshalb ist es wichtig, dass Frauen regelmäßig zur Vorsorge gehen“, so Schatz. ****

Das Thema Brustkrebs ist auch im Parlament sichtbar: Seit einigen Tagen trägt das Parlamentsgebäude wieder die rosa Schleife – Pink Ribbon – als Zeichen der Solidarität mit Brustkrebspatientinnen und ihren Familien sowie als Zeichen der Hoffnung. 2011 brachte die damalige Nationalratspräsidentin Barbara Prammer die Aktion ins Hohe Haus, seit 2014 wird die Tradition von Doris Bures, Dritter Nationalratspräsidentin, fortgeführt.

Seit 2014 gibt es in Österreich das kostenlose Brustkrebs-Früherkennungsprogramm „früh erkennen“. Seit 2023 können Frauen ab 45 Jahren alle zwei Jahre ohne Überweisung an der Untersuchung teilnehmen. „Ich möchte alle Frauen ermutigen, dieses kostenlose Angebot zu nutzen und regelmäßig zur Früherkennung zu gehen. Vorsorge kann Leben retten“, betont die SPÖ-Nationalratsabgeordnete.

„Frauengesundheit darf keine Frage des Einkommens oder des Wohnortes sein. Frauen haben oft andere gesundheitliche Bedürfnisse, die in Vorsorge, Forschung und Behandlung stärker berücksichtigt werden müssen. Zu lange wurde Medizin vor allem am männlichen Körper erforscht. Die SPÖ setzt sich deshalb in der Regierung und dem Parlament dafür ein, die Gesundheitsversorgung von Frauen weiter zu verbessern. Unser Ziel ist ein barrierefreier und einkommensunabhängiger Zugang zu hochwertiger Gesundheitsvorsorge, die die Bedürfnisse von Frauen berücksichtigt“, so Schatz abschließend. (Schluss) eg/ls