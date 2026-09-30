WKÖ-Menz erfreut über mehr finanzielle Mittel für Innovation, Modernisierung und Wachstum

Wien (OTS) -

Die Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt die Aufstockung des Kreditvolumens des ERP-Fonds für das verbleibende Jahr 2026 um 50 Millionen auf insgesamt 550 Millionen Euro. „Das Mehr an finanziellen Mitteln und damit die zusätzliche Möglichkeit zur raschen Ausstellung weiterer Kreditzustimmungserklärungen istist ein wichtiges und positives Signal. Es schafft zusätzlichen Spielraum für Unternehmen, die jetzt in Innovation, Modernisierung und Wachstum investieren wollen“, sagt Bundesspartenobmann Sigi Menz.

Zinsgünstige Kredite aus dem European Recovery Program (ERP) unterstützen österreichische Industriebetriebe bei Wachstums- und Innovationsprojekten. „Nun können auch im Herbst dieses Jahres noch solche Projekte unterstützt werden“, zeigt er sich erfreut. Die hohe Nachfrage zeige, wie groß das Interesse der Unternehmen an Zukunftsinvestitionen sei und unterstreiche die Investitionsbereitschaft, so der Industrievertreter weiter.

Stärkerer Fokus auf Schlüsseltechnologien

Künftig werden ERP-Kredite zudem noch stärker auf die neun Schlüsseltechnologien der Industriestrategie Österreich 2035 ausgerichtet. Für Investitionen in diesen Bereichen wird der Zinssatz gegenüber dem regulären Konditionsniveau um 25 Basispunkte reduziert.

„Gezielte Finanzierungskonditionen, auch und insbesondere für Schlüsseltechnologien, unterstützen heimische Unternehmen dabei, Entwicklungs- und Investitionsrisiken zu stemmen und Zukunftsprojekte in Österreich umzusetzen. Entscheidend ist, dass aus Innovation auch Wertschöpfung in unserem Land entsteht.”

Der Obmann der WKÖ-Bundessparte Industrie hält jedoch auch fest: „Die gezielte Unterstützung der Schlüsseltechnologien ist begrüßenswert. Gleichzeitig ist es aus Sicht der Industrie wichtig, auch weiterhin attraktive themenoffene Finanzierungsmöglichkeiten für innovative Investitionen sicherzustellen.“ (PWK498/JHR)