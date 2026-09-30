  • 30.09.2026, 13:06:32
  • /
  • OTS0147

Hammer zu Erneuerbaren-Anteil: Heimatstrom dringend ausbauen!

Grüne kritisieren Einbruch bei PV-Ausbau 2026 und fordern Windkraft-Offensive

Wien (OTS) - 

Wie die E-Control bekannt gab, ist der Erneuerbaren-Anteil beim Strom von 94 Prozent im Vorjahr auf 78 Prozent im Jahr 2025 gesunken. „Diese Entwicklung ist einerseits den Folgen der Klimakrise geschuldet, die wir immer stärker spüren, andererseits hat die Regierung sie mitverursacht: Denn außer großen Ankündigungen von ‚Billig-Strom‘ ist nicht viel für den Ausbau der Erneuerbaren passiert. Während es unter Leonore Gewessler als Klimaschutzministerin einen wahren Boom gab, ist die Zahl neuer PV-Anlagen 2026 massiv eingebrochen“, kritisiert Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen.

Dabei verkennt die Regierung vollkommen die Zeichen der Zeit: „Der vergangene Hitze- und Dürresommer war kein einsamer Ausreißer, sondern vielmehr eine Vorschau darauf, was uns in Zukunft blüht. Wer – wie unsere Bundesregierung – weiter auf fossile Energie setzt, statt jetzt Erneuerbare und da vor allem die Windkraft massiv auszubauen, heizt nicht nur die Klimakrise an, sondern hält unser Land in der Geiselhaft der Trumps, Putins und Mullahs dieser Welt“, so Hammer.

„Die Rechnung dafür bezahlen die Menschen in unserem Land, während die Öl-Multis und autoritäre Regime ihre Kassen füllen. Aber es gibt eine Alternative, für die wir Grüne seit unserer Gründung kämpfen: grüner, sicherer und günstiger Heimatstrom aus Österreich“, fordert Hammer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright