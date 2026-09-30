Hammer zu Erneuerbaren-Anteil: Heimatstrom dringend ausbauen!

Wien (OTS) -

Wie die E-Control bekannt gab, ist der Erneuerbaren-Anteil beim Strom von 94 Prozent im Vorjahr auf 78 Prozent im Jahr 2025 gesunken. „Diese Entwicklung ist einerseits den Folgen der Klimakrise geschuldet, die wir immer stärker spüren, andererseits hat die Regierung sie mitverursacht: Denn außer großen Ankündigungen von ‚Billig-Strom‘ ist nicht viel für den Ausbau der Erneuerbaren passiert. Während es unter Leonore Gewessler als Klimaschutzministerin einen wahren Boom gab, ist die Zahl neuer PV-Anlagen 2026 massiv eingebrochen“, kritisiert Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen.

Dabei verkennt die Regierung vollkommen die Zeichen der Zeit: „Der vergangene Hitze- und Dürresommer war kein einsamer Ausreißer, sondern vielmehr eine Vorschau darauf, was uns in Zukunft blüht. Wer – wie unsere Bundesregierung – weiter auf fossile Energie setzt, statt jetzt Erneuerbare und da vor allem die Windkraft massiv auszubauen, heizt nicht nur die Klimakrise an, sondern hält unser Land in der Geiselhaft der Trumps, Putins und Mullahs dieser Welt“, so Hammer.

„Die Rechnung dafür bezahlen die Menschen in unserem Land, während die Öl-Multis und autoritäre Regime ihre Kassen füllen. Aber es gibt eine Alternative, für die wir Grüne seit unserer Gründung kämpfen: grüner, sicherer und günstiger Heimatstrom aus Österreich“, fordert Hammer abschließend.