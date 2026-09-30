ÖGB: NEOS-Modell der Teilarbeitsfähigkeit ist keine Lösung für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Wien (OTS) -

Der ÖGB spricht sich klar gegen die von den NEOS vorgeschlagene „Teilarbeitsfähigkeit“ aus. Statt ein neues Modell zu schaffen, braucht es konkrete Chancen, damit Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ihren Arbeitsplatz behalten oder wieder in Beschäftigung kommen können. „Die von den NEOS vorgeschlagene Teilarbeitsfähigkeit ist für uns keine Lösung. Menschen brauchen einen Arbeitsplatz, der zu ihrer gesundheitlichen Situation passt – und Unterstützung, wenn sie schrittweise zurück in den Beruf kommen“, sagt Helene Schuberth, ÖGB Bundesgeschäftsführerin.

„Am dringendsten sind jedoch die Arbeitgeber gefordert, betroffene Beschäftigte im Betrieb zu halten und ihnen eine echte Chance zu geben. In der Praxis versuchen Arbeitgeber immer wieder, Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht oder nicht mehr voll erwerbstätig sein können, aus dem Job zu drängen. Genau hier muss angesetzt werden: Betroffene brauchen Perspektiven, Unterstützung und faire Chancen – und keine Verabschiedung aus dem Arbeitsleben“, so Schuberth.

Mit der Wiedereingliederungsteilzeit gibt es bereits ein sinnvolles Instrument, um Beschäftigte nach längeren Krankenständen schrittweise zurück in den Beruf zu bringen. „Wenn jemand nach einer längeren Erkrankung noch nicht voll arbeiten kann, ist die schrittweise Rückkehr in den bestehenden Job der richtige Ansatz. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen ihren Arbeitsplatz behalten – nicht ein neues Modell über sie stülpen“, unterstreicht die Gewerkschafterin.