  • 30.09.2026, 12:45:02
  • /
  • OTS0142

NEOS: Gemeinden brauchen strukturelle Reformen statt Kompetenzwirrwarr

Auinger-Oberzaucher: „Wer glaubt, bei unseren Gemeinden könne alles weitergehen wie bisher, setzt das falsche Signal.“

Wien (OTS) - 

„Die finanzielle Krise vieler Gemeinden werden wir nicht mit dem nächsten Hilfspaket lösen. Wir müssen endlich die Strukturen reformieren“, sagt NEOS-Kommunalsprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher anlässlich des morgigen Starts der Gemeindetage.

Laut Auinger-Oberzaucher müssen offen über die kommunalen Strukturen diskutiert werden. 2.092 Gemeinden mit durchschnittlich rund 4.300 Einwohner seien Anlass genug, die Frage zu stellen, wo Verwaltung effizienter und schlanker organisiert werden könne.

„Die Bevölkerung ist bei dieser Diskussion vielfach schon weiter als die Politik. Wir brauchen mehr gemeindeübergreifende Zusammenarbeit, gemeinsame Verwaltungsstrukturen und dort, wo es sinnvoll ist, auch freiwillige Gemeindefusionen. Wer bei 2.092 Gemeinden nicht einmal die Frage stellt, ob es effizienter und schlanker geht, handelt fahrlässig.“

Laut Auinger-Oberzaucher brauche es daher Tempo beim strukturellen Reformkurs: „Aufgaben und Finanzierung zusammenführen, Kooperationen erleichtern und freiwillige Gemeindefusionen attraktiv machen. Zu glauben, es könnte einfach so weitergehen wie bisher, ist das falsche Signal. Unsere Gemeinden brauchen keine Dauerrettung, sie brauchen Strukturen, die langfristig funktionieren.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Parlamentsklub der NEOS

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright