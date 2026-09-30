  • 30.09.2026, 12:22:32
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Tasten, formen, gestalten: Das neue mumok Atelier lädt am 10. Oktober zum Familientag

Mit Taststationen, Collagen, Wandmalerei und einem tierischen Begleiter für Kinder eröffnet das neue Atelier mit abwechslungsreichem Programm für Kinder und Familien

Kinder beim freien Arbeiten im mumok Atelier
Wien (OTS) - 

Am Samstag, 10. Oktober öffnet das neue mumok Atelier erstmals von 10 bis 18 Uhr seine Türen. Für den Kreativraum auf Ebene -3 wurde eine ehemalige Ausstellungsebene zum Studio umgebaut. Hochwertige Materialien und Werkzeuge kommen hier zum Einsatz: Ton und Lehm, Gips, Sand, Kohle und Kreide, Draht, Schnur, Wolle und Filz, Karton, Papier und Fundstücken aus Holz und Metall. Tagsüber gibt das mumok Atelier vor allem Kindern und Jugendlichen Raum für freies kreatives Arbeiten, an Abenden öffnet es sich zusätzlich für analoge, handwerklich orientierte Formate für Erwachsene. Von Dienstag bis Freitag steht das Atelier ohne Anmeldung offen, am Wochenende sind Zeitfenster für buchbare Workshops reserviert.

In Begleitung des mumok Maulwurfs durch den Familientag

Am Familientag treffen die Kinder erstmals auf einen tierischen Bewohner, der im Museum sein Zuhause gefunden hat: den mumok Maulwurf. Entwickelt hat ihn die aus Bulgarien stammende und in Wien lebende Künstlerin Sevda Chkoutova. Der Maulwurf ist ein vielseitiger Gefährte der Kinder und ihrer Ideen. Wie er ins mumok kam und sich dabei immer wieder verwandelt, erzählt eine Wandinstallation vor dem mumok Atelier.

Programm

Bilderbuchkino
Inspiriert von Künstler*innen der mumok Sammlung und dem japanischen Erzähltheater Kamishibai erobert der mumok Maulwurf die Kinoleinwand.

Schwimmende Farbe
Farben schweben, fließen und verwandeln sich in fantasievolle Muster. Mit Kämmen und Stäbchen werden sie auf der Wasseroberfläche bewegt und die entstandenen Wirbel auf Papier übertragen. So entsteht mit Marmoriertechnik ein einzigartiges Kunstwerk aus dem Farbenmeer.

Schablonenlabor mit Airbrush
Wie lassen sich Bilder mit Luft malen? An unserer offenen Kreativstation wird mit Airbrushstiften und selbst gestalteten Schablonen experimentiert.

Freies kreatives Malen
Eine raumgreifende Malwand bietet viel Platz zum Experimentieren mit Acrylfarbe. Besucher*innen sind eingeladen, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten und auszuprobieren, was entsteht.

Tast-Station
Fühlen, Forschen, Formen. Hier sind die Hände gefragt: Verborgene Materialien und eine Skulptur können durch Berührung ertastet und dann in eigene Kunstwerke aus Ton, Knete oder auf Papier überführt werden.

Tierische Collagen gestalten
Durch Schneiden und Collagieren entstehen fantasievolle Tiere, die am Ende mit nach Hause genommen werden können.

Wandmalerei
Auf großflächigen Papierbahnen an Wänden und Boden wartet viel flüssige Farbe zum Malen auf die Besucher*innen. Kleine und große Papierformate bieten Raum für Skizzen, Gedanken und Notizen.

Während des gesamten Familientags wartet eine Rätselrallye quer durchs Museum auf alle, die Spaß am Knobeln und Lösen kniffliger Rätsel haben. Zum Abschied bastelt ein Ballonkünstler für Kinder den Luftballon ihrer Träume.

Ausführliche Programminformationen und Ticketbuchung hier: https://www.mumok.at/kalender/mumok-atelier-neueroeffnung
Pressetext und Pressefotos zum Download: https://www.mumok.at/pressemeldungen/das-mumok-eroeffnet-sein-neues-atelier

Familientag anlässlich der Eröffnung des mumok Atelier



Datum: 10.10.2026, 10:00 Uhr - 10.10.2026, 18:00 Uhr


Art: Allgemeine Termine


Ort: mumok



URL: https://www.mumok.at/kalender/mumok-atelier-neueroeffnung


 Rückfragen & Kontakt 
mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
 Mag. Katharina Murschetz (Leitung)
 Telefon: +43-1-52500-1400
 
 Mag. Katharina Kober
 Telefon: +43-1-52500-1309
 
 [email protected]
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 Anhang 
Vorschau Bild von Kinder beim freien Arbeiten im mumok Atelier [Bild, 1.81MB] 
 [Samstag, 10.10.2026, 10:00] 
 mumok Museum Moderner Kunst 
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