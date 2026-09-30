Tasten, formen, gestalten: Das neue mumok Atelier lädt am 10. Oktober zum Familientag

Wien (OTS) -

Am Samstag, 10. Oktober öffnet das neue mumok Atelier erstmals von 10 bis 18 Uhr seine Türen. Für den Kreativraum auf Ebene -3 wurde eine ehemalige Ausstellungsebene zum Studio umgebaut. Hochwertige Materialien und Werkzeuge kommen hier zum Einsatz: Ton und Lehm, Gips, Sand, Kohle und Kreide, Draht, Schnur, Wolle und Filz, Karton, Papier und Fundstücken aus Holz und Metall. Tagsüber gibt das mumok Atelier vor allem Kindern und Jugendlichen Raum für freies kreatives Arbeiten, an Abenden öffnet es sich zusätzlich für analoge, handwerklich orientierte Formate für Erwachsene. Von Dienstag bis Freitag steht das Atelier ohne Anmeldung offen, am Wochenende sind Zeitfenster für buchbare Workshops reserviert.

In Begleitung des mumok Maulwurfs durch den Familientag

Am Familientag treffen die Kinder erstmals auf einen tierischen Bewohner, der im Museum sein Zuhause gefunden hat: den mumok Maulwurf. Entwickelt hat ihn die aus Bulgarien stammende und in Wien lebende Künstlerin Sevda Chkoutova. Der Maulwurf ist ein vielseitiger Gefährte der Kinder und ihrer Ideen. Wie er ins mumok kam und sich dabei immer wieder verwandelt, erzählt eine Wandinstallation vor dem mumok Atelier.

Programm

Bilderbuchkino

Inspiriert von Künstler*innen der mumok Sammlung und dem japanischen Erzähltheater Kamishibai erobert der mumok Maulwurf die Kinoleinwand.

Schwimmende Farbe

Farben schweben, fließen und verwandeln sich in fantasievolle Muster. Mit Kämmen und Stäbchen werden sie auf der Wasseroberfläche bewegt und die entstandenen Wirbel auf Papier übertragen. So entsteht mit Marmoriertechnik ein einzigartiges Kunstwerk aus dem Farbenmeer.

Schablonenlabor mit Airbrush

Wie lassen sich Bilder mit Luft malen? An unserer offenen Kreativstation wird mit Airbrushstiften und selbst gestalteten Schablonen experimentiert.

Freies kreatives Malen

Eine raumgreifende Malwand bietet viel Platz zum Experimentieren mit Acrylfarbe. Besucher*innen sind eingeladen, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten und auszuprobieren, was entsteht.

Tast-Station

Fühlen, Forschen, Formen. Hier sind die Hände gefragt: Verborgene Materialien und eine Skulptur können durch Berührung ertastet und dann in eigene Kunstwerke aus Ton, Knete oder auf Papier überführt werden.

Tierische Collagen gestalten

Durch Schneiden und Collagieren entstehen fantasievolle Tiere, die am Ende mit nach Hause genommen werden können.

Wandmalerei

Auf großflächigen Papierbahnen an Wänden und Boden wartet viel flüssige Farbe zum Malen auf die Besucher*innen. Kleine und große Papierformate bieten Raum für Skizzen, Gedanken und Notizen.



Während des gesamten Familientags wartet eine Rätselrallye quer durchs Museum auf alle, die Spaß am Knobeln und Lösen kniffliger Rätsel haben. Zum Abschied bastelt ein Ballonkünstler für Kinder den Luftballon ihrer Träume.

Ausführliche Programminformationen und Ticketbuchung hier: https://www.mumok.at/kalender/mumok-atelier-neueroeffnung

Pressetext und Pressefotos zum Download: https://www.mumok.at/pressemeldungen/das-mumok-eroeffnet-sein-neues-atelier

Familientag anlässlich der Eröffnung des mumok Atelier

Datum: 10.10.2026, 10:00 Uhr - 10.10.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: mumok

URL: https://www.mumok.at/kalender/mumok-atelier-neueroeffnung