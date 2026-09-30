FPÖ: Download-Link der Präsentation des ORF-Volksbegehrens mit Generalsekretär Hafenecker und Bundesparteisprecherin Schuch-Gubik

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Präsentation des ORF-Volksbegehrens mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA und FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260930ireh3iAU/hRjC48Uw

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.