- 30.09.2026, 12:05:03
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FPÖ: Download-Link der Präsentation des ORF-Volksbegehrens mit Generalsekretär Hafenecker und Bundesparteisprecherin Schuch-Gubik
Der Mitschnitt der heutigen Präsentation des ORF-Volksbegehrens mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA und FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260930ireh3iAU/hRjC48Uw
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