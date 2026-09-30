Grüne/Götze: 420.000 Menschen ohne Nahversorger: Rund-um-die-Uhr Dorfboxen sind eine Lösung

Wien (OTS) -

„Dass rund 400 Gemeinden in Österreich keinen Nahversorger mehr haben, ist nicht hinnehmbar. Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, meint Elisabeth Götze, Wirtschafts- und Gemeindesprecherin der Grünen.

Schon im Sommer 2025 haben die Grünen vorgeschlagen, das Öffnungszeitengesetz für Selbstbedienungsläden und Dorfboxen zu flexibilisieren. „Das funktioniert ganz einfach, indem die Automaten-Ausnahme sinnvoll ausgeweitet wird. Leider ist die Regierung untätig geblieben und 420.000 Österreicher:innen haben weiterhin keinen Lebensmittelhändler in Reichweite“, sagt Götze.

„Gerade bei kleinen Nahversorgern ist nicht nachvollziehbar, warum ein Lebensmittelautomat rund um die Uhr zugänglich sein darf, ein kleiner Selbstbedienungsladen aber nicht. Wir wollen daher ermöglichen, dass auch Dorfboxen und vergleichbare kleine Selbstbedienungsläden unter bestimmten Voraussetzungen von der Ausnahme profitieren können“, erläutert Götze.

„Es wird Zeit, dass die Bundesregierung in dem von ihr angekündigten ‚Herbst der Ergebnisse‘ auch bei der Nahversorgung endlich ins Tun kommt“, fordert Götze.