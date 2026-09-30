Gerstorfer: Gute Arbeitsbedingungen sind Voraussetzung für späteren Pensionsantritt

Wien (OTS) -

Die aktuellen Auswertungen des Arbeitsklima Index von IFES und Foresight zeigen aus Sicht von Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs, dass die Debatte über das Pensionsantrittsalter stärker bei den konkreten Arbeitsbedingungen ansetzen muss. ****

„Wer länger arbeiten soll, muss länger arbeiten können“

„Wenn mehr als ein Drittel der Beschäftigten sagt, dass sie sich nicht vorstellen können, ihren Beruf bis zur Pension auszuüben, dann ist das ein klares Signal. Wer möchte, dass Menschen länger im Erwerbsleben bleiben, muss zuerst dafür sorgen, dass sie gesund bis zur Pension arbeiten können“, so Gerstorfer.

Das IFES verweist dabei unter anderem auf Belastungen durch Zeitdruck, technische und organisatorische Veränderungen sowie fehlende Erholungsphasen.

Teilpension ist ein wichtiger Schritt

Mit der seit 1. Jänner 2026 geltenden Teilpension wurde bereits eine Möglichkeit geschaffen, den Übergang vom Erwerbsleben in die Pension flexibler zu gestalten. Beschäftigte mit entsprechendem Pensionsanspruch können ihre Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig einen Teil ihrer Pension beziehen.

„Die Teilpension ist ein sinnvoller Schritt, weil sie berücksichtigt, dass nicht jeder Mensch von einem Tag auf den anderen von voller Erwerbstätigkeit in die Pension wechseln möchte oder kann. Solche flexiblen Modelle brauchen wir“, betont Gerstorfer.

Arbeitsbedingungen müssen ins Zentrum

Für den Pensionistenverband brauche es darüber hinaus altersgerechte Arbeitsplätze, wirksamen Gesundheitsschutz und bessere Beschäftigungschancen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

„Ein höheres faktisches Pensionsantrittsalter erreicht man nicht mit Druck, sondern indem Menschen die Chance bekommen, gesund und unter guten Bedingungen länger im Erwerbsleben zu bleiben“, so Gerstorfer. (Schluss)