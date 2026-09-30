  • 30.09.2026, 11:54:32
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FPÖ – Hammerl zum EAG-Monitoringbericht: „ÖVP feiert grüne Netzrabatte, alle anderen Stromnetzkunden zahlen drauf!“

E-Control bestätigt: 3,87 Millionen Euro Rabatt für Energiegemeinschaften gingen 2025 auf Kosten der übrigen Netzkunden

Wien (OTS) - 

„Gestern jubelte der oberösterreichische ÖVP-Landesrat Achleitner über Energiegemeinschaften, heute lässt sich auch ÖVP-Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer dafür feiern. Wer die Rechnung für dieses ideologische Umverteilungskarussell bezahlt, hält die E-Control ausdrücklich fest – das sind nämlich die übrigen Stromnetzkunden!“, erklärte heute FPÖ-Energiesprecher NAbg. Paul Hammerl zum aktuellen EAG-Monitoringbericht.

Laut Bericht ersparten sich Mitglieder von Erneuerbaren-Energiegemeinschaften 2025 insgesamt 3,87 Millionen Euro an Netzentgelten. Auf Seite 92 stellt die E-Control unmissverständlich fest: „Diese Ersparnisse sind vom verbleibenden Nutzerkollektiv zu tragen“. Die gesamten Netzkosten sinken dadurch nicht. „Einige bekommen einen Rabatt, die fehlenden Einnahmen müssen alle anderen Haushalte und Betriebe ausgleichen. Damit bestätigt die Regulierungsbehörde genau unsere Kritik. Die ÖVP feiert das grünes Umverteilungsmodell der früheren Grün-Klimaministerin Gewessler, während Stromnetzkunden außerhalb dieser Gemeinschaften dafür mehr bezahlen müssen“, kritisierte Hammerl.

„Gerade ein Wirtschaftslandesrat und ein Wirtschafts- und Energieminister müssten wissen, wie schwer die explodierenden Netzkosten unsere Haushalte und Betriebe belasten. Ihre Aufgabe ist es, diese massive Netzkostenexplosion sofort einzufangen. Wer stattdessen Vergünstigungen auf Kosten anderer Stromkunden bejubelt, verschärft deren Belastung weiter“, betonte Hammerl.

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