Tag des Kaffees: Wie Nestlé die Zukunft des Kaffees mitgestaltet

Wien (OTS) -

Kaffee ist das beliebteste Getränk Österreichs und für viele Menschen ein unverzichtbarer Bestandteil des Alltags. Am Tag des Kaffees am 1. Oktober richtet Nestlé den Blick auf ein Getränk, das Generationen verbindet und die heimische Genusskultur prägt. Gleichzeitig gewinnt die Frage an Bedeutung, wie sich die Zukunft des Kaffees langfristig sichern lässt.

Ob als erste Tasse am Morgen, als Melange im Kaffeehaus oder als Cappuccino im Büro: Kaffee begleitet die Österreicher:innen durch den Tag. Kein anderes Getränk wird hierzulande häufiger konsumiert. 60 Prozent der Österreicher:innen trinken regelmäßig Kaffee, durchschnittlich werden knapp 3 Tassen pro Person und Tag konsumiert. Kaffee ist damit weit mehr als ein Genussmittel. Er ist Teil der österreichischen Alltagskultur, verbindet Generationen und schafft täglich Millionen kleiner Genussmomente.

Tradition trifft neue Genussmomente

Die österreichische Kaffeekultur bleibt fest in Traditionen verwurzelt, entwickelt sich aber gleichzeitig weiter. Neben Klassikern wie Melange, Cappuccino und Espresso gewinnen insbesondere bei jüngeren Konsument:innen neue Genussformen an Beliebtheit. Kaffee wird heute vielseitiger konsumiert und passt sich unterschiedlichen Lebensstilen und Anlässen an. Trends wie Cold Brew, Iced Coffee oder innovative Rezepturen schaffen zusätzliche Impulse und erweitern die traditionelle Kaffeehauskultur um neue Facetten des Kaffeegenusses.

Damit Kaffee auch morgen selbstverständlich bleibt

So selbstverständlich Kaffee für viele Menschen erscheint, so groß sind die Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette. In zahlreichen Anbauregionen machen sich die Folgen des Klimawandels bereits deutlich bemerkbar. Extreme Wetterereignisse, längere Trockenperioden und veränderte Niederschlagsmuster beeinträchtigen Erträge und Qualität. Diese Entwicklungen haben weltweit zu steigenden Rohstoffpreisen und zunehmendem Druck auf die Kaffeeproduktion geführt. Umso wichtiger wird die Frage, wie sich die Zukunft des Kaffees langfristig sichern lässt. Denn damit Kaffee auch in Zukunft für Konsument:innen weltweit verfügbar bleibt, braucht es widerstandsfähigere Anbausysteme und langfristige Investitionen in die Herkunftsländer. Genau hier setzt Nestlé mit dem NESCAFÉ Plan 2030 an.

Der NESCAFÉ Plan 2030: Investitionen in die Zukunft des Kaffees

Mit dem NESCAFÉ Plan 2030 setzt Nestlé auf einen ganzheitlichen Ansatz, um die Widerstandsfähigkeit des Kaffeeanbaus zu stärken. Im Fokus stehen regenerative Landwirtschaft, die Unterstützung von Kaffeebäuer:innen sowie Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Die Fortschritte zeigen bereits Wirkung: Mehr als 100.000 Kaffeefarmer:innen in 15 Ländern wurden 2025 in regenerativen Landwirtschaftspraktiken geschult. Mittlerweile stammen 53 Prozent des von NESCAFÉ bezogenen Rohkaffees von Betrieben, die regenerative Landwirtschaft anwenden. Allein 2025 wurden zudem mehr als 20 Millionen Kaffeesetzlinge verteilt, um Farmen widerstandsfähiger gegenüber klimatischen Veränderungen zu machen.

" Kaffee verbindet Menschen und steht für viele von uns für besondere Genussmomente im Alltag. Seit vielen Jahren engagieren wir uns dafür, den nachhaltigen Kaffeeanbau mitzugestalten. Mit dem Nescafé Plan 2030 fördern wir widerstandsfähigere Anbaumethoden und unterstützen Kaffeebäuer:innen dabei, ihre Betriebe zukunftsfit aufzustellen und langfristig erfolgreich zu wirtschaften. “, sagt Sarah Huber, Geschäftsführerin Nestlé Österreich, und ergänzt: “ Der Tag des Kaffees ist damit mehr als ein Anlass, Österreichs Kaffeekultur zu feiern. Er macht auch deutlich, wie wichtig Investitionen und Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind, damit Kaffee auch künftig für Millionen Menschen weltweit verfügbar bleibt. ”

Weiterführende Informationen zum NESCAFÉ Plan 2030 finden Sie unter: Nescafé Plan 2030 Progress Report 2025

Über Nestlé

Nestlé ist das weltweit größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke mit Standorten in 185 Ländern. Rund 271.000 Mitarbeitende setzen sich täglich auf der ganzen Welt dafür ein, die Lebensqualität zu steigern und zu einer gesünderen Zukunft beizutragen. Nestlé bietet eine große Anzahl an Produkten und Dienstleistungen für Mensch und Tier in allen Lebenslagen an. Dies umfasst über 2.000 Marken von globalen Ikonen wie NESCAFÉ oder NESPRESSO bis hin zu Innovationen im Health Science Bereich. Die gemeinsame Wertschöpfung steht im Mittelpunkt des Unternehmenssinns von Nestlé: denn in guter Nahrung liegt die Kraft zu einem besseren Leben für alle.

Der Hauptsitz von Nestlé ist in Vevey, wo das Unternehmen vor fast 160 Jahren in der Schweiz gegründet wurde. Nestlé in Österreich mit Hauptsitz in Wien hat rund 670 Mitarbeiter:innen an 21 Standorten und besteht seit 1879. Wichtigste Marken: NESPRESSO, FELIX, NESCAFÉ, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, MAGGI, PURINA, BEBA, KITKAT, THOMY, SMARTIES, GARDEN GOURMET, NESQUIK, PURE ENCAPSULATIONS.