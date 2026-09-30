WKÖ-Präsidentin Schultz: „Erreichte Erleichterungen bei der Registrierkasse ab Oktober voll wirksam“

Wien (OTS) -

„Ab 1. Oktober 2026 können Unternehmen ihren Kundinnen und Kunden Belege auch digital zur Verfügung stellen. Damit tritt eine Maßnahme in Kraft, für die wir uns massiv eingesetzt haben und die vielen unserer Mitgliedsbetriebe im Handel, im Tourismus, aber auch in anderen Branchen eine spürbare Entlastung bringt“, sagt Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Konkret erfüllen die Betriebe die Belegerteilungspflicht künftig auch dann, wenn Kundinnen und Kunden den elektronischen Beleg unmittelbar im Zusammenhang mit dem Bezahlvorgang vor Ort auslesen – zum Beispiel durch das Scannen eines auf dem Bildschirm angezeigten QR-Codes. „Diese Möglichkeit ist ein wichtiger Schritt für weniger Bürokratie und mehr Digitalisierung im Geschäftsalltag. Zusätzlich bedeuten weniger ausgedruckte Belege einen Beitrag zur Nachhaltigkeit“, betont Schultz. Gleichzeitig bleibt das Recht der Kundinnen und Kunden auf einen gedruckten Beleg uneingeschränkt bestehen. Denn die Nutzung digitaler Belege ist freiwillig.

Weitere Erleichterungen bei den Registrierkassen

Die Option auf digitale Belege ist Teil eines Pakets, das auf Bestreben der WKÖ im Vorjahr beschlossen und teilweise bereits seit 1. Jänner wirksam ist. Dazu zählt die dauerhafte Verankerung der 15-Warengruppenregelung, die eine vereinfachte Erfassung der Waren erlaubt.

Außerdem wurde die sogenannte Kalte-Hände-Regelung angepasst, indem die Umsatzgrenze von 30.000 auf 45.000 Euro angehoben wurde. Diese Regelung befreit bestimmte Unternehmen, die Umsätze im Freien tätigen, wie Hütten, Buschenschänken und kleine Kantinen, von der Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht und ermöglicht eine einfache Lösungsermittlung.

„Alle drei Maßnahmen wurden auf Bestreben der Wirtschaftskammer erreicht und bringen bürokratische Erleichterungen und mehr Rechtssicherheit. Gerade in konjunkturell nach wie vor schwierigen Zeiten ist dies enorm wichtig“, so Schultz abschließend. (PWK497/DFS)