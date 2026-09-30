Disoski zum Weltbrustkrebstag: „Jede achte Frau erkrankt an Brustkrebs – Früherkennung kann Leben retten“

Wien (OTS) -

„Jede achte Frau in Österreich erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Umso wichtiger ist es, Brustkrebs möglichst früh zu erkennen. Früherkennung kann Leben retten und die Behandlungschancen entscheidend verbessern“, sagt Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen, anlässlich des Weltbrustkrebstags am 1. Oktober.

„Wir müssen Frauen nicht nur über bestehende Angebote informieren, sondern auch dafür sorgen, dass sie tatsächlich für alle gut erreichbar sind. Gesundheit darf nicht vom Wohnort, vom Einkommen oder davon abhängen, wie gut sich jemand im Gesundheitssystem zurechtfindet. Gerade bei der Frauengesundheit bestehen noch immer Lücken, die wir endlich schließen müssen“, betont Disoski.

„Wir Grüne setzen uns deshalb dafür ein, die Brustkrebsfrüherkennung zu stärken, Forschung im Bereich Frauengesundheit voranzutreiben und Betroffenen die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Frauen haben ein Recht auf eine Gesundheitsversorgung, die ihre Bedürfnisse ernst nimmt – von der Prävention über Diagnose und Behandlung bis zur Nachsorge“, hält Disoski fest.

Eine Krebsdiagnose stellt das gesamte Leben auf den Kopf und betrifft auch Familien, Freund und das persönliche Umfeld, so die Frauensprecherin der Grünen: „Niemand darf in dieser Situation alleingelassen werden. Neben der bestmöglichen medizinischen Versorgung braucht es Beratung, Unterstützung und ein Umfeld, das Betroffene auffängt.“

Abschließend appelliert Disoski, die bestehenden Angebote zur Früherkennung wahrzunehmen: „Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto besser sind in vielen Fällen die Behandlungsmöglichkeiten. Deshalb mein Appell: Informiert euch über die Früherkennung und nehmt die Angebote in Anspruch.“