BUKO gratuliert Harald Vodosek: Gemeinsam Verantwortung für Sicherheit und Resilienz übernehmen

Wien (OTS) -

Die Bundeskonferenz der Freien Berufe (BUKO) gratuliert Generalleutnant MMag. Harald Vodosek zu seinem Amtsantritt als Generalstabschef des Österreichischen Bundesheeres.

„Sicherheit ist die Grundlage für Freiheit, Stabilität und eine verlässlich funktionierende Gesellschaft. Harald Vodosek vereint strategischen Weitblick mit großer Erfahrung und hoher Kooperationsfähigkeit“, erklärt die Präsidentin der Bundeskonferenz der Freien Berufe (BUKO) und der Österreichischen Apothekerkammer Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr.

Gemeinwohl, Verantwortung und höchste fachliche Kompetenz

Bundesheer und Freie Berufe eint ein zentraler Auftrag: Beide stellen das Gemeinwohl über Einzelinteressen und tragen besondere Verantwortung für die Gesellschaft. Das Bundesheer schützt die Republik, ihre Bevölkerung und die staatliche Souveränität. Die Freien Berufe gewährleisten mit hochqualifizierten Leistungen Gesundheit, Arzneimittelversorgung, Rechtssicherheit, technische Sicherheit, Innovation und wirtschaftliche Stabilität. Beide Einheiten sind durch strenge rechtliche und ethische Verpflichtungen, hohe persönliche Verantwortung sowie fundierte Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung geprägt. Angehörige der Freien Berufe handeln eigenverantwortlich auf Grundlage wissenschaftlicher Fachkompetenz und verbindlicher Berufs- und Standesregeln. Soldatinnen und Soldaten stehen in einem besonderen Treueverhältnis zum Staat, unterliegen klaren dienst- und disziplinarrechtlichen Vorgaben und müssen zugleich auch in dynamischen Lagen verantwortungsvoll und professionell entscheiden.

Arbeitsauftrag: Kritische Infrastruktur gemeinsam absichern

„Das Österreichische Bundesheer und die Freien Berufe zählen in ihren jeweiligen Aufgabenfeldern zu den tragenden Säulen der kritischen Infrastruktur. Die Krisenkompetenz des Bundesheeres, die unmittelbare Nähe der Freien Berufe zur Bevölkerung und ihre gemeinsame Fähigkeit, auch unter außergewöhnlichen Bedingungen handlungsfähig zu bleiben, sind für die Resilienz Österreichs unverzichtbar. Die Freien Berufe stehen angesichts der aktuellen politischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen zur Zusammenarbeit bereit, denn Österreich braucht ein umfassendes Vorsorgekonzept, welches militärische Verteidigungsfähigkeit, zivile Krisenfestigkeit und eine verlässliche Versorgung gleichermaßen berücksichtigt“, so Mursch-Edlmayr abschließend.

Zugleich dankt die BUKO dem scheidenden Generalstabschef, General Rudolf Striedinger, für seine verantwortungsvolle Arbeit und die umsichtige Führung des Österreichischen Bundesheeres in herausfordernden Zeiten.