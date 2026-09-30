Bezahlen ohne Hilfe: Global Payments erleichtert Kartenzahlung für blinde Menschen

Wien (OTS) -

Wer blind oder stark sehbehindert ist, konnte an der Kassa bisher kaum ohne fremde Hilfe mit Karte bezahlen. Meist musste das Personal den Betrag vorlesen, das Terminal bedienen oder bei der Eingabe unterstützen. Mit einem neuen, mehrfach extern geprüften Barrierefreiheitsmodus können blinde und sehbehinderte Menschen an den Zahlungsterminals von Global Payments vollständig selbstständig digital bezahlen. Die Funktion ist ab sofort auf allen Terminals von Global Payments in Österreich verfügbar, ebenso in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Kroatien. Angela Knötzl, Country Managerin von Global Payments Österreich: „Für Händler:innen ist der Modus kostenlos und bereits auf den Geräten integriert, zusätzliche Hardware ist nicht nötig. Damit unterstützt Global Payments den Handel auch dabei, die Vorgaben des Barrierefreiheitsgesetzes im Alltag umzusetzen.“

Ein Knopfdruck genügt

Aktiviert wird der Modus im Zuge der Transaktion mit einem einzigen Knopfdruck durch das Kassenpersonal. Danach übernimmt das Terminal die Führung: Es schaltet auf eine kontrastreiche Anzeige um, vergrößert Schrift und Bedienelemente und begleitet per Sprachausgabe durch den gesamten Bezahlvorgang. Das Terminal nennt etwa die Art der Transaktion, den Betrag, die Währung und die Anordnung der Tastatur. Den Rest erledigen die Kund:innen allein – sicher und ohne fremde Hilfe.

Laut einer Umfrage von Global Payments ist nicht die kontaktlose Technologie selbst das größte Hindernis, sondern die Orientierung an den unterschiedlichen Terminaltypen. Jeder Hersteller ordnet die Bedienelemente anders an: Kartenleser, Tastatur und Bedienung unterscheiden sich von Gerät zu Gerät. Dazu kommen kleine, kontrastarme Displays, fehlende Sprachführung und knappe Zeitlimits für den Abschluss einer Transaktion. Viele blinde Menschen sind deshalb auf die Hilfe des Personals angewiesen oder meiden Selbstbedienungsterminals ganz.

„Für blinde und sehbehinderte Menschen war das Bezahlen mit Karte bisher fast immer mit fremder Hilfe verbunden. Mit unserem neuen Modus geht das jetzt vollständig selbstständig. Dabei wollten wir nicht einfach ein Häkchen setzen, sondern eine Lösung schaffen, die im Alltag wirklich trägt. Deshalb haben wir sie in mehreren Audits von externen Prüfern testen lassen und so lange weiterentwickelt, bis wir mit dem Ergebnis voll zufrieden waren“, sagt Knötzl.

Mehr als 200.000 Betroffene in Österreich

In Österreich sind mehr als 200.000 Menschen blind oder sehbehindert.¹ Europaweit sind es laut European Blind Union mehr als 30 Millionen – im Schnitt jeder dreißigste Mensch, wobei es rund viermal so viele sehbehinderte wie blinde Menschen gibt.² Profitieren können auch Unternehmer:innen mit Sehbeeinträchtigung, die ihr Zahlungsterminal im täglichen Betrieb nun selbst bedienen können.

„Barrierefreie Zahlungstechnologie hilft nicht nur Kund:innen, sondern auch Unternehmer:innen, die dadurch unabhängig von der Unterstützung anderer arbeiten können. Technologie sollte Menschen unabhängig machen, nicht zusätzliche Hürden schaffen. Deshalb werden wir auch künftig daran arbeiten, unsere Lösungen so weiterzuentwickeln, dass sie für möglichst viele Menschen einfach und selbstständig nutzbar sind“, so Knötzl.

¹ Quelle: Statistik Austria, Mikrozensus-Zusatzbefragung „Menschen mit Beeinträchtigungen“ 2015

² Quelle: European Blind Union (EBU), Facts and Figures on Blindness and Partial Sight in Europe

Über Global Payments