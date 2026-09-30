Die erste RE:PUBLICA VIENNA 2026 auf OKTO

Wien Breitensee/Favoriten (OTS) -

Das MOMENTUM INSTITUT holt das wichtigste europäische Festival für digitale Gesellschaft, Politik, Technologie und Kultur am 2. und 3. Oktober 2026 erstmals nach Wien. Als offizieller Medienpartner überträgt OKTO ab 5. Oktober 2026 zahlreiche Veranstaltungen der RE:PUBLICA VIENNA 2026 in täglichen Timeslots zwischen 18:00 und 19:00 Uhr sowie ab 23:10 Uhr.



Speziell die Bühnen 1 und 2 des im KULTURHAUS BROTFABRIK in Wien Favoriten stattfindenden Events sind im Community-TV als Fernseh-Erstausstrahlung zu sehen und dann in der OKTOTHEK abrufbar. Als offizieller Medienpartner der RE:PUBLICA VIENNA 2026 übernimmt OKTO auch einen Teil der Aufzeichnungen der Veranstaltungen. OKTO-Moderatorin Katharina Obermayer wird am Tag 1 die erste Bühne und am Tag 2 die zweite Bühne moderieren.



Alle Infos zum Programms und zur Anmeldung des Events vor Ort finden Sie auf https://vienna.re-publica.com/de Die Details zu den Übertragungen entnehmen Sie bitte tagesaktuell der OKTO-Website www.okto.tv.