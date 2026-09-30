  • 30.09.2026, 08:00:33
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AVISO: Konferenz „Gewalt im Leben von Menschen mit Behinderungen“ am 8. Oktober in Wien

Österreichischer Behindertenrat lädt zu Konferenz über Ursachen, Prävention und Schutz

Wien (OTS) - 

Menschen mit Behinderungen sind in besonderem Maß von Gewalt und strukturellen Abhängigkeiten betroffen. Wie Gewalt verhindert, Selbstbestimmung gestärkt und der Zugang zu wirksamem Opferschutz verbessert werden kann, steht im Mittelpunkt der Konferenz „Gewalt im Leben von Menschen mit Behinderungen – Ursachen, Prävention und Schutz“ des Österreichischen Behindertenrats am 8. Oktober 2026 in Wien.

Expert*innen, Selbstvertreter*innen, Interessenvertretungen sowie Vertreter*:innen aus Beratung und Praxis beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Auf dem Programm stehen zwei Keynotes, ein Podium zu Gewaltprävention und Opferschutz sowie vier vertiefende Sessions zu sexueller Bildung, Gewaltschutz für Frauen mit Behinderungen, Gewaltschutzkonzepten in Organisationen und struktureller Gewalt in Institutionen.

Zum Auftakt richten Doris Schmidauer, Bundesministerin Korinna Schumann, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und die Europaabgeordnete Katrin Langensiepen Videobotschaften an die Teilnehmer*innen. Patrick Berger vom ÖGB Chancen Nutzen Büro und Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, begrüßen die Gäste vor Ort. Die Konferenz wird von Miriam Labus moderiert.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung wird via YouTube live übertragen.

Konferenz „Gewalt im Leben von Menschen mit Behinderungen“



Datum: 08.10.2026, 10:00 Uhr - 08.10.2026, 16:00 Uhr


Art: Konferenzen und Tagungen


Ort: Veranstaltungszentrum Catamaran des ÖGB


Johann-Böhm-Platz 1

1020 Wien




URL: https://www.behindertenrat.at/aktuelles/veranstaltungen/fachkonferenz-2026-gewalt/


 Rückfragen & Kontakt 
Österreichischer Behindertenrat
 Mag. Kerstin Huber-Eibl
 Telefon: 0660 92 47 236
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.behindertenrat.at
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