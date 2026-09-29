NÖAAB: Katja Seitner als Bundesrätin angelobt

St. Pölten (OTS) -

Mit der Angelobung von Katja Seitner als Bundesrätin beginnt ein neues Kapitel für den Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB). Die NÖAAB-Landesgeschäftsführerin wurde heute im Bundesrat angelobt und vertritt künftig die Interessen Niederösterreichs in der Länderkammer.

„Mit Katja Seitner zieht eine engagierte, kompetente und bestens vernetzte Persönlichkeit in den Bundesrat ein. Sie kennt die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Familien und der Regionen aus ihrer täglichen Arbeit und wird diese mit Nachdruck auf Bundesebene vertreten“, gratuliert NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister zur Angelobung.

Seitner ist seit 2023 als Landesgeschäftsführerin des NÖAAB maßgeblich an zahlreichen Initiativen beteiligt. Der Einsatz für faire Arbeitsbedingungen, soziale Gerechtigkeit, die Entlastung der arbeitenden Menschen sowie die Stärkung des ländlichen Raums prägten ihre Arbeit.

„Ich freue mich über das Vertrauen und sehe die neue Aufgabe als große Verantwortung. Mein Ziel ist es, den Anliegen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Bundesrat eine starke Stimme zu geben – insbesondere allen Menschen, die mit ihrer täglichen Arbeit unser Land am Laufen halten“, betont Bundesrätin Katja Seitner.

Mit der Angelobung setzt sich zugleich eine besondere Tradition im NÖAAB fort: Bereits mehrere Landesgeschäftsführerinnen und Landesgeschäftsführer des NÖAAB haben Niederösterreich im Bundesrat vertreten und dort wichtige Impulse für die Arbeitswelt, die Familien und die Regionen gesetzt.

„Katja Seitner steht für Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und Handschlagqualität. Ich bin überzeugt, dass sie ihre neue Aufgabe mit großem Engagement ausfüllen und eine starke Stimme für Niederösterreich sein wird. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich ihr viel Erfolg und alles Gute“, so Teschl-Hofmeister abschließend.