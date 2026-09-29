Medieneinladung/PK - Herbstlohnrunde: Wer Österreich am Laufen hält, muss anständig entlohnt werden!

Wien (OTS) -

Sie bringen die Menschen frühmorgens zur Arbeit, fahren die Waren durchs Land und sorgen dafür, dass die Regale im Supermarkt voll sind. In der Nacht, am Wochenende, bei jedem Wetter. Gleichzeitig werden Miete, Strom, Sprit und Wocheneinkauf teurer, und die Löhne halten nicht Schritt.

Die Gewerkschaft vida startet am Montag, 5. Oktober 2026, mit einer Auftaktpressekonferenz in die Herbstlohnrunde für die Eisenbahnen, die privaten Autobusbetriebe und die Güterbeförderung auf der Straße. Im Handel verhandelt die vida den Kollektivvertrag für 150.000 Handelsarbeiter:innen. Dazu laden wir die Vertreter:innen der Medien herzlich ein.

„Leistung muss sich lohnen! Wer jeden Tag dafür sorgt, dass Züge fahren, Busse kommen und die Regale voll sind, darf am Monatsende nicht mit weniger dastehen. Genau das passiert aber seit Jahren. Mit der Krisenerzählung der Arbeitgeber muss Schluss sein. Anständige Löhne bringen Geld in die Geldbörsen der Beschäftigten – und von dort in die Betriebe im ganzen Land“, sagt vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit.

Zeit: Montag, 5. Oktober 2026, 9:30 Uhr

Ort: ÖGB-Zentrale Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, „Riverbox“, 10. Stock, 1020 Wien

Die Pressekonferenz kann auch per Livestream verfolgt werden: https://www.youtube.com/live/v36GEGNrgqQ

Ihre Gesprächspartner:innen:

Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida

Gerhard Tauchner, Vorsitzender vida-Fachbereich Eisenbahn

Anil Zümrüt, Vorsitzender vida-Fachbereich Straße

Christine Heitzinger, Vorsitzende vida-Fachbereich Dienstleistungen

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]