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FPÖ – AVISO: Morgen Präsentation des ORF-Volksbegehrens mit Generalsekretär Hafenecker und Bundesparteisprecherin Schuch-Gubik
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Mittwoch, 30. September 2026 | 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA und FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Präsentation des ORF-Volksbegehrens“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
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