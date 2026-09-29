WorldSkills: Feierlicher Empfang für die rot-weiß-roten Held:innen der Berufs-WM

Wien (OTS) -

„Gib mir ein T! Gib mir ein E! Gib mir ein A! Gib mir ein M! Team? Austria!" Nach dem Teamspruch und Klängen von „Seven Nation Army“ zog Österreichs Berufsnationalteam unter tosendem Applaus über den roten Teppich in den Julius-Raab-Saal der Wirtschaftskammer Österreich ein. Rund zwölf Stunden zuvor war das Team noch in Shanghai gewesen. Nach der Landung am Flughafen Wien-Schwechat ging es für die 48 Teilnehmer und ihre 42 Experten direkt weiter zum feierlichen Empfang. Der Abend markierte den emotionalen Schlusspunkt einer erfolgreichen Berufsweltmeisterschaft.

Fast 1.400 Teilnehmer:innen aus 68 Ländern und Regionen hatten bei den 48. WorldSkills in Shanghai in 64 Berufen um WM-Medaillen gekämpft. Österreich war mit 48 jungen Fachkräften in 42 Wettbewerben vertreten und stellte damit das größte Team Europas. Schlussendlich gingen zehn WM-Medaillen (4x Silber, 6x Bronze) und 20 Medals for Excellence an Rot-Weiß-Rot. Damit wurden die österreichischen Leistungen in 30 der 42 Wettbewerbe, in denen sie angetreten waren, ausgezeichnet. Am Montagabend wurden die erfolgreichen Spitzenfachkräfte von mehr als 500 Angehörigen, Freunden und Wegbegleitern in der Wirtschaftskammer Österreich empfangen.

„Botschafter unseres Standorts“

Bettina Dorfer-Pauschenwein, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, würdigte die Rolle der Teilnehmer:innen als internationale Botschafter: „Sie sind die Besten der Besten und haben auf der weltweit größten Bühne der Berufe eindrucksvoll gezeigt, welches Können, welches Talent und welche Leistungsbereitschaft in unseren jungen Fachkräften in Österreich steckt. Damit sind sie Botschafterinnen und Botschafter unseres Wirtschafts- und Ausbildungsstandorts, aber auch großartige Vorbilder für viele junge Menschen.“

Gleichzeitig stellte Dorfer-Pauschenwein jene Menschen in den Vordergrund, ohne die Erfolge auf diesem Niveau nicht möglich wären: „Mein Dank gilt nicht nur den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern auch den Ausbildungsbetrieben und Schulen, den Trainerinnen und Trainern sowie den Familien und allen Unterstützern. Solche Spitzenleistungen sind nur als Teamleistung möglich.“

Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer gratulierte dem Team: „Wer sein Handwerk beherrscht, kann es bis an die Weltspitze schaffen. Unsere jungen Talente haben bei WorldSkills gezeigt, wie viel Können, Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft in Österreich stecken. Sie sind die besten Botschafter für unsere Berufsbildung und zugleich die Fachkräfte, auf die unsere Unternehmen in Zukunft bauen. Ihre Erfolge machen uns stolz und zeigen, wie wichtig engagierte Ausbildungsbetriebe und berufsbildende Schulen für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts sind.“

Bundesministerin Claudia Bauer hob die Rolle der Unterstützerinnen und Unterstützer hervor: „Hinter jedem dieser jungen Menschen stehen Eltern, Geschwister, Freunde und Wegbegleiter, die über viele Monate mitgetragen, aufgebaut und mitgefiebert haben. Dieser Empfang gehört deshalb auch ihnen. Spitzenleistungen werden im Wettbewerb erbracht, entstehen aber niemals im Alleingang. Unsere jungen Talente sind Österreichs Aushängeschild auf der Weltbühne und zeigen: Unsere Lehre und Berufsausbildung sind ein internationales Erfolgsmodell.“

Doris Wagner, Sektionschefin im Bildungsministerium, verwies auf die Vorbildwirkung des Teams: „Ich bin froh, dass wir Menschen wie sie haben, die wirklich anpacken, die zupacken, sich Wettbewerben stellen und dann auch noch mit so vielen Medaillen nach Hause kommen. Sie sind Vorbilder für unsere nächste Generation, für unsere Schülerinnen und Schüler, und wir freuen uns sehr, dass Sie hier so erfolgreich abgeschnitten haben.“

“Von unzählbarem Wert”

Enver Siručić, Finanzvorstand und stellvertretender CEO der BAWAG Group, Premium Partner von SkillsAustria, strich den Wert der internationalen Erfahrung hervor: „Medaillen kann man zählen. Die Erfahrungen, das Selbstvertrauen und die persönliche Entwicklung, die diese jungen Menschen aus Shanghai mitbringen, sind aber von unzählbarem Wert. Das Team Austria steht für Leistung, Verantwortung und Zusammenhalt.“

Für SkillsAustria-Präsident Josef Herk reicht die Bedeutung der Erfolge weit über die Medaillenbilanz hinaus: „Diese jungen Menschen zeigen, was berufliche Ausbildung leisten kann. Sie gehören in ihren Berufen zur Weltspitze und sind Vorbilder für eine ganze Generation. Wer über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts spricht, muss über gut ausgebildete Fachkräfte sprechen. Genau dafür steht dieses Team Austria.“

SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft verweist vor allem auf die außergewöhnliche Breite der österreichischen Mannschaft: „Vier Silbermedaillen, sechs Bronzemedaillen und 20 Medals for Excellence zeigen die enorme Qualität dieses Teams. In 30 von 42 Berufen haben unsere jungen Fachkräfte internationales Spitzenniveau erreicht. Hinter diesen Ergebnissen stehen jahrelanges Training, enorme Disziplin und die Bereitschaft, auch unter größtem Druck weiterzumachen. Dieses Team hat Österreich fachlich und menschlich hervorragend vertreten.“

Oberösterreicher ist der Beste

Besonders groß war der Jubel um Fliesenleger Andreas Landl. Der Oberösterreicher gewann Silber und erzielte mit 740 Punkten das beste österreichische Resultat der gesamten Berufsweltmeisterschaft. Dafür wurde er zusätzlich als „Best of Nation“ ausgezeichnet. Insgesamt erhöhte Österreich seine historische WorldSkills-Bilanz auf 247 Medaillen und 271 Medals for Excellence.

Nach der Heimkehr richtet sich der Blick bereits auf die nächsten internationalen Höhepunkte: Von 22. bis 26. September 2027 kämpfen Europas beste junge Fachkräfte bei den EuroSkills in Düsseldorf um die Europameistertitel. Die nächste Weltbühne wartet von 15. bis 20. November 2028: Dann werden die 49. WorldSkills in der japanischen Präfektur Aichi ausgetragen.

Fotos: Gruppenfoto von Team Austria mit Prominenz aus Politik und Wirtschaft beim Empfang, alle Fotos vom Empfang sowie Fotos der Medaillengewinner aus Shanghai (alle © SkillsAustria/Wieser/Slovencik)

Audio: O-Töne inklusive Transkripten stehen für Ihre Berichterstattung zur Verfügung.

Video: Videomaterial zur Verwendung, Video-Interviews von der Medaillenverleihung. (PWK494/HSP)