  • 29.09.2026, 13:20:33
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Ofenauer: Mit Harald Vodosek übernimmt Führungspersönlichkeit mit hoher Expertise Funktion des Generalstabschefs

Vodosek hat bereits als Nationaler Rüstungsdirektor Kompetenz und sicherheitspolitischen Überblick bewiesen – Dank an aus Amt scheidenden Generalstabschef Striedinger

Wien (OTS) - 

“Mit Harald Vodosek übernimmt nach Rudolf Striedinger eine weitere Führungspersönlichkeit mit hoher Expertise und sicherheitspolitischem Überblick die Funktion des Generalstabschefs des Österreichischen Bundesheeres. Für diese gerade in unserer heutigen Zeit so verantwortungsvollen Aufgabe wünsche ich General Vodosek alles Gute und viel Erfolg”, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer zur heutigen Amtsübergabe von Striedinger an Vodosek. Der ÖVP-Wehrsprecher weiter: “Der neue Generalstabschef hat bereits als Nationaler Rüstungsdirektort und bei der Umsetzung des ‘Aufbauplans Österreichisches Bundesheer 2032+’ gezeigt, dass er einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Heeres leisten kann.”

Ofenauer dankt zudem dem in den Ruhestand tretenden vormaligen Generalstabschef Rudolf Striedinger: “General Striedinger war maßgeblich daran beteiligt, den notwendigen Richtungswechsel in der rot-weiß-roten Landesverteidigungspolitik einzuleiten und somit das Bundesheer in einer Zeit großer sicherheitspolitischer Herausforderungen zu stärken.”

Gemeinsam mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gilt es weiterhin, für eine effiziente Landesverteidigung und ein einsatzbereites Bundesheer zu arbeiten, so der ÖVP-Abgeordnete, der abschließend sagt: “Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Generalstabschef Vodosek.” (Schluss)

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