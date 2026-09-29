Wissenschaft trifft Finanzierung: Der Boehringer Ingelheim Venture Fund vernetzt Wiens Life-Sciences-Ökosystem

Wien (OTS) -

Von der ersten Laboridee bis zur Behandlung von Patient*innen ist es ein langer und oft ungewisser Weg, der finanziert werden muss. Der Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF) will diesen Weg für vielversprechende Forscher*innen und Gründer*innen verkürzen und absichern. Unter dem Motto „Venture Fund & Friends" brachte Boehringer Ingelheim am 22. September Wissenschaftler*innen, Start-ups, Investor*innen und Innovationsverantwortliche führender Forschungsinstitute und Universitäten zusammen. Im Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) wurde damit ein klares Zeichen für Wien als starken Life-Sciences-Standort gesetzt.

Der BIVF investiert gezielt in Biotech-Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen, die das Potenzial haben, Behandlungsstandards zu verändern: von Krebstherapien über Autoimmunerkrankungen bis zu regenerativer Medizin. Im Zentrum steht dabei nicht die schnelle Rendite, sondern der Beitrag zur Forschungspipeline von Boehringer Ingelheim und damit letztlich zum Nutzen für Patient*innen.

ViraTherapeutics in Innsbruck zeigt, wie das in der Praxis aussehen kann. Der Boehringer Ingelheim Venture Fund investierte 2015 in das Unternehmen, das damals eine innovative Plattform auf Basis krebszerstörender Viren entwickelte. Diese soll gezielt Krebszellen infizieren und zerstören, Tumorantigene freisetzen und dadurch eine Immunantwort gegen weitere Tumorzellen auslösen, während gesundes Gewebe geschont wird. Aus dem frühen Investment entstand 2016 eine Partnerschaft, bevor Boehringer Ingelheim ViraTherapeutics 2018 vollständig übernahm. T3 Pharma und NBE Therapeutics in Basel, Schweiz – beide im Verantwortungsbereich des Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna – sind weitere Beispiele für erfolgreiche Investments und innovative Ansätze, um neuartige Krebstherapien zu Patient*innen zu bringen.

Dr. Detlev Mennerich, Global Head des Boehringer Ingelheim Venture Fund, erklärt: „Wir investieren frühzeitig in wissenschaftliche First-in-Class-Konzepte und in die Menschen dahinter. Wien zählt zu den europäischen Hotspots für exzellente Grundlagenforschung.“

„Im Kern ging es uns bei dieser Veranstaltung in Wien darum, Wissenschaft, Unternehmertum und Industrieerfahrung zusammenzubringen“, ergänzt Paul Adam, Innovation Unit Site Head RCV bei Boehringer Ingelheim. „Wir haben zugehört, Vertrauen aufgebaut und langfristige Beziehungen angestoßen.“

Für Boehringer Ingelheim unterstreicht die Veranstaltung die Rolle Wiens als strategischen Innovationsstandort und vertieft den langfristigen Austausch mit der wissenschaftlichen und biotechnologischen Community der Stadt.

Der Boehringer Ingelheim Venture Fund

Seit 2010 investiert der Boehringer Ingelheim Venture Fund in Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen, die auf vielversprechender akademischer Forschung basieren. Als Teil der Innovation Unit von Boehringer Ingelheim verbindet der Fonds wissenschaftliche Expertise mit langfristigem Kapital. So sollen Innovationen gefördert und die Behandlungsstandards weiterentwickelt werden.

Fakten:

Gegründet: 2010, als Evergreen-Fonds ohne feste Laufzeit

2010, als Evergreen-Fonds ohne feste Laufzeit Fondsvolumen: 350 Millionen Euro

350 Millionen Euro Investitionen: über 70 Start-ups seit Gründung

über 70 Start-ups seit Gründung Portfolio: mehr als 40 aktive Beteiligungen

mehr als 40 aktive Beteiligungen Globale Präsenz: Investmentteams in Europa, den USA und China

Investmentteams in Europa, den USA und China Investitionsfokus: Onkologie, Immunologie, regenerative Medizin (inkl. Zell-Reprogrammierung und Neurodegeneration), Infektionskrankheiten mit Schwerpunkt antimikrobielle Resistenzen (AMR) sowie digitale Lösungen für die pharmazeutische Wertschöpfungskette

Über das Event

Das Programm in Wien verband unterschiedliche Formate: