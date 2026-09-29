- 29.09.2026, 11:52:02
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- OTS0103
Erinnerung PK: „Aktuelle Umfrage: Gemeindevertreter wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte“, 1.10., 10.30 Uhr
Fast 1000 Gemeindevertreter stimmten ab: Gesundheit und ärztliche Versorgung sind die größten Herausforderungen für Gemeinden.
Fast 70 Prozent der Gemeindevertreter wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte, weil das die Zukunft ihrer Gemeinde positiv beeinflussen würde. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Kommunalverlages unter Bürgermeistern, Vize-Bürgermeistern, Amtsleitern, Gemeindemandataren und anderen Gemeindebediensteten, an der rund 1000 Befragte teilgenommen haben.
Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte der Österreichischen Ärztekammer zeigt in einer Pressekonferenz im Rahmen der Kommunalmesse in Salzburg Lösungswege auf, um die ärztliche Versorgung in den Gemeinden abzusichern.
Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Teilnehmer:
Ing. Manfred Sampl
Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes und Bürgermeister von St. Michael im Lungau
OMR Dr. Silvester Hutgrabner
Leiter des Referats für Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten in der Österreichischen Ärztekammer
Pressekonferenz: „Aktuelle Umfrage zeigt: Gemeindevertreter wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte“
Datum: 01.10.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Messezentrum Salzburg, Obergeschoss, Raum 2
Am Messezentrum 1
5020 Salzburg
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at
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