  • 29.09.2026, 11:52:02
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Erinnerung PK: „Aktuelle Umfrage: Gemeindevertreter wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte“, 1.10., 10.30 Uhr

Fast 1000 Gemeindevertreter stimmten ab: Gesundheit und ärztliche Versorgung sind die größten Herausforderungen für Gemeinden.

Wien (OTS) - 

Fast 70 Prozent der Gemeindevertreter wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte, weil das die Zukunft ihrer Gemeinde positiv beeinflussen würde. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Kommunalverlages unter Bürgermeistern, Vize-Bürgermeistern, Amtsleitern, Gemeindemandataren und anderen Gemeindebediensteten, an der rund 1000 Befragte teilgenommen haben.

Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte der Österreichischen Ärztekammer zeigt in einer Pressekonferenz im Rahmen der Kommunalmesse in Salzburg Lösungswege auf, um die ärztliche Versorgung in den Gemeinden abzusichern.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Teilnehmer:

Ing. Manfred Sampl

Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes und Bürgermeister von St. Michael im Lungau

OMR Dr. Silvester Hutgrabner

Leiter des Referats für Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten in der Österreichischen Ärztekammer

Pressekonferenz: „Aktuelle Umfrage zeigt: Gemeindevertreter wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte“



Datum: 01.10.2026, 10:30 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Messezentrum Salzburg, Obergeschoss, Raum 2


Am Messezentrum 1

5020 Salzburg


Österreich



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 Mag. Sascha Bunda
 Telefon: 01/51406-3341
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