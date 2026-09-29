Erfolge bei der Berufs-WM für Österreichs Bau-Fachkräfte

Wien (OTS) -

Das Betonbau-Team Julian Gintner und Michael Pomassl (beide Firma Leyrer + Graf) holt bei den WorldSkills in Shanghai den 3. Platz. Hochbauer Noah-Samuel Trettenbrein (Firma BM-Haus GmbH) sichert sich eine „Medal for Excellence“ für außergewöhnliche Leistungen.

Nach vier anstrengenden Tagen jubeln Julian Gintner und Michael Pomassl über Platz drei in der Kategorie Betonbau: „Es ging alles so schnell und dann stehen wir auf einmal auf dem Podest, unglaublich! Wir haben unser Bestes gegeben und sind froh, dass es so ausgegangen ist. Wir können stolz auf uns sein. Danke an unseren Arbeitgeber, unseren Ausbilder und unsere Familien, die uns in der Vorbereitung und hier in Shanghai so toll unterstützt haben.“

Die Betonbauer hatten insgesamt gleich fünf Module zu errichten, das anspruchsvollste bildete ein geschaltes Kreuz mit 2 überschnittenen Öffnungen - einerseits mit dem Symbol der WorldSkills und weiters einem Herz, das die Leidenschaft der Teilnehmer für ihre Arbeit verkörpert.

Hochbauer Noah-Samuel Trettenbrein sichert sich Platz 9 und eine „Medal for Excellence“, welche nur ab dem Erreichen einer sehr hohen Punkteanzahl vergeben wird. „Ich habe alles gegeben. Als ich am Schlusstag mit den Kräften ziemlich am Ende war, aber mich die Fans noch einmal gepusht haben, habe ich eine Seite an mir kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Danke an meine Familie, meine Firma und meinen Trainer, die mich immer motiviert haben.“

Die Aufgabenstellung der Hochbauer umfasste u.a. ein lang gezogenes Mauerwerk, in welches die Form des Messegeländes in Shanghai sowie die Jahreszahl 2026 eingemauert werden mussten. Insgesamt waren in den Modulen so viele Ziegel zu verarbeiten wie noch nie zuvor bei einer Berufs-WM.

Bronze und eine „Medal for Excellence“ - diese Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass das triale Ausbildungssystem der österreichischen Bauwirtschaft - bestehend aus Betrieb, Berufsschule und Lehrbauhof - Fachkräfte hervorbringt, die im internationalen Vergleich zu den Besten zählen.