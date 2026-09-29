AVISO: 5 Jahre PVE Sonnwendviertel – medizinische Versorgung und psychosoziale Unterstützung unter einem Dach

Wien (OTS) -

Die Plattform Primärversorgung an der Gesundheit Österreich (GÖG) lädt anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Primärversorgungseinheit (PVE) Sonnwendviertel zu einer Pressekonferenz ein. Am Freitag, 2. Oktober 2026, um 12.30 Uhr ziehen Gesundheitsministerin Korinna Schumann, ÖGK-Vorsitzender Peter McDonald und das Team der PVE Bilanz.

Das Herzstück der PVE Sonnwendviertel ist das multiprofessionelle Team. Fachpersonen aus Allgemeinmedizin, Ordinationsassistenz, Pflege, Diätologie, Psychotherapie und Sozialarbeit arbeiten gemeinsam an einer umfassenden Versorgung. Ein psychosozialer Schwerpunkt gehört dabei von Beginn an zum Versorgungskonzept. So können neben medizinischen Beschwerden auch psychische, soziale und alltagsbezogene Belastungen früh erkannt und von der jeweils passenden Berufsgruppe aufgegriffen werden. Wenn weitere Untersuchungen, Behandlungen oder Unterstützungsangebote notwendig sind, koordiniert das Team die nächsten Schritte.

Ein Beispiel dafür ist Social Prescribing: Wenn in einem Gespräch deutlich wird, dass jemand einsam ist oder Unterstützung im Alltag benötigt, schafft die zeitlich flexible Gesundheitssprechstunde der Link-Workerin Raum für eine vertiefende Klärung. Sie hilft dabei, passende Angebote und Fachpersonen innerhalb der PVE oder in der Umgebung zu finden und die weiteren Schritte zu koordinieren. Wie das in der PVE Sonnwendviertel funktioniert, ist ein Thema der Pressekonferenz – passend zum Schwerpunkt Einsamkeit des diesjährigen Yellow September.

Termin: Freitag, 2. Oktober 2026, 12.30 Uhr

Ort: PVE Sonnwendviertel, Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien

Teilnehmende:

Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Peter McDonald, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Österreichischen Gesundheitskasse

Martin Cichocki, ärztlicher Leiter der PVE Sonnwendviertel

Brigitte Lagler, Link-Workerin für Social Prescribing in der PVE Sonnwendviertel