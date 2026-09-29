„WKÖ-Trefelik gratuliert erster WorldSkills-Teilnehmerin im Handel

Wien (OTS) -

„Wir sind sehr stolz, dass Anna Tritscher als erste österreichische Teilnehmerin aus dem Handel bei den WorldSkills hervorragend abgeschnitten hat und damit beweist, was die Ausbildung im österreichischen Handel leistet. Sie hat mit ihrer tollen Leistung bei den WorldSkills 2026 in Shanghai gezeigt, welches Können und Engagement in den Nachwuchstalenten im heimischen Handel steckt. Dazu möchte ich Anna Tritscher, aber auch ihrem Ausbildungsbetrieb, dem Sportartikelhandel Tritscher in Schladming herzlich gratulieren“, so Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Anna Tritscher, die im elterlichen Sportartikelhandel tätig ist, hat bei den Berufsweltmeisterschaften eine Medal of Excellence erreicht – eine Auszeichnung für überdurchschnittliches Abschneiden. „Damit war das erste Antreten einer Österreicherin im Bereich Handel bei den WorldSkills bereits ein voller Erfolg. Wir haben also Neuland betreten und gleichzeitig die Chance genutzt, die Qualität und Vielfalt der Ausbildung im heimischen Handel sichtbar zu machen, sowohl national als auch international“, sagt Trefelik, der zugleich dem gesamten österreichischen Skills-Team für seinen herausragenden Einsatz dankt. (PWK492/DFS)