  • 29.09.2026, 10:29:32
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Baumgartner zu Landbauer: Jetzt ist die Zeit des Handelns und nicht des Hetzens

Wien (OTS) - 

Die Gänserndorfer ÖVP-Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner fordert angesichts der jüngsten Aussagen Landbauers zur angekündigten Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf auch von ihm konkrete Ideen und Lösungen statt parteipolitischen Schuldzuweisungen. Die Sorgen der betroffenen Bauernfamilien, Arbeitnehmer und Konsumenten müssten jetzt im Mittelpunkt stehen.

“Statt polemischer Postings sollte der niederösterreichische Landeshauptfrau-Stellvertreter und FPÖ-Niederösterreich-Parteiobmann für das Land und die Landsleute arbeiten”, weist die ÖVP-Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner den FPÖ-Chef Udo Landbauer angesichts seiner jüngsten Aussagen zur angekündigten Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf klar in die Schranken.

Die Situation sei für die gesamte Region ernst. Über 200 Beschäftigte sind von der geplanten Schließung betroffen. Gleichzeitig bangen rund 500 Bauernfamilien um die Zukunft ihrer über Jahrzehnte aufgebauten Wertschöpfungskette.

“Die Sorgen der Bäuerinnen und Bauern, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und letztlich auch der Konsumentinnen und Konsumenten müssen ernst genommen werden. Hier geht es um Arbeitsplätze, bäuerliche Existenzen, regionale Wertschöpfung und die Versorgung mit heimischem Gemüse. Jetzt ist die Zeit des Handelns und nicht des Hetzens”, kennt Baumgartner die Sorgen der Region.

Abschließend Baumgartner stellt unmissverständlich fest: “Jeder, der politische Verantwortung in Niederösterreich trägt, sollte seinen Beitrag dazu leisten, anstatt die schwierige Situation für parteipolitische Angriffe zu nutzen.” (Schluss)

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