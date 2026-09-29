Westbahn verbindet ab Dezember Spittal an der Drau direkt mit Wien

Wien/Klagenfurt/Spittal an der Drau (OTS) -

Die Westbahn erweitert ihr Angebot auf der Südstrecke: Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 wird täglich eine Verbindung pro Richtung bis Spittal an der Drau verlängert. Damit erhält Oberkärnten erstmals eine direkte Westbahn-Verbindung mit Wien. Gleichzeitig erschließt die Westbahn mit der Region Millstätter See nun eine weitere bedeutende österreichische Tourismusdestination. Gemeinsam mit dem Klopeiner See und dem Wörthersee bindet die Westbahn damit drei der bekanntesten Kärntner Seenregionen an ihr Streckennetz an.

Künftig fährt ein Westbahn-Zug pro Tag und Richtung direkt zwischen Spittal an der Drau und Wien. Abfahrt in Spittal ist um 07:40 Uhr, die Ankunft am Wiener Hauptbahnhof erfolgt um 11:45 Uhr. In der Gegenrichtung verlässt die Westbahn den Wiener Hauptbahnhof um 16:15 Uhr und erreicht Spittal an der Drau um 20:20 Uhr. Die Fahrzeit zwischen Spittal und Wien beträgt jeweils 4 Stunden und 5 Minuten. Gleichzeitig bietet die verlängerte Verbindung attraktive Fahrzeiten für Pendlerinnen und Pendler zwischen Spittal und Villach: Morgens fährt der Zug um 07:40 Uhr in Spittal ab und erreicht Villach um 08:05 Uhr. Abends besteht mit demselben Zuglauf eine Verbindung ab Villach um 19:56 Uhr mit Ankunft in Spittal um 20:20 Uhr. Damit schafft die Westbahn ein zusätzliches, umsteigefreies Angebot für Fahrgäste aus Spittal und der umliegenden Region am Millstätter See sowie für den regionalen Pendlerverkehr und richtet sich gleichermaßen an Geschäfts-, Freizeit- und Urlaubsreisende.

„Als Kärntner freut es mich persönlich ganz besonders, dass wir die Westbahn nun bis Spittal an der Drau bringen. Die direkte Verbindung mit Wien ist ein starkes Angebot für die Menschen in Oberkärnten und zugleich ein wichtiger Impuls für den Tourismus. Mit dem Klopeiner See, dem Wörthersee und dem Millstätter See verbinden wir künftig drei der bekanntesten Kärntner Seenregionen mit Wien und den Städten entlang der Südstrecke – komfortabel, ohne Umstieg und zu attraktiven Preisen“, so Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.

„Eine direkte Verbindung zwischen Spittal an der Drau und Wien ist ein starkes Signal für Oberkärnten. Damit entsteht ein neues und alltagstaugliches Angebot ohne Umsteigen. Das bringt zusätzliche Wahlmöglichkeiten für die Bevölkerung und verbessert zugleich die Erreichbarkeit der Region für unsere Gäste. Mehr Angebot und mehr Wettbewerb auf der Schiene sind ein Gewinn für Kärnten“, so Kärntens Mobilitäts-, Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig.

Neue Abfahrtszeiten auf der Südstrecke

Mit dem Fahrplanwechsel verbessert die Westbahn den Fahrplan auf der Südstrecke ab 13. Dezember 2026 wie folgt:

Ab Wien Hbf: 07:15 Uhr (statt bisher 06:15 Uhr), 10:15 Uhr, 13:15 Uhr (statt bisher 14:15), 16:15 Uhr, 18:15 Uhr

Ab Villach Hbf: 06:08 Uhr (statt bisher 05:08), 08:08 Uhr (statt bisher 07:08), 11:08 Uhr (statt bisher 10:08), 14:08 Uhr, 18:08 Uhr

Damit stehen den Fahrgästen besser über den Tag verteilte Reisemöglichkeiten zur Verfügung.

Impuls für Region und Tourismus

Als Bezirkshauptstadt ist Spittal an der Drau ein wichtiger regionaler Standort und zentraler Ausgangspunkt für Ziele in Oberkärnten. Die neue Verbindung stärkt daher nicht nur die Mobilität der Bevölkerung, sondern verbessert auch die überregionale Erreichbarkeit der Region für Gäste. Gleichzeitig verbessert sich die Erreichbarkeit wichtiger Kärntner Urlaubsziele aus Wien und anderen Städten entlang der Strecke.

„Morgens in Spittal einsteigen und noch vor Mittag ohne Umstieg am Wiener Hauptbahnhof ankommen – genau das macht die neue Verbindung im Alltag aus. Am Nachmittag geht es direkt zurück nach Oberkärnten. Wir starten mit einer Verbindung pro Richtung und schaffen damit ein konkretes neues Angebot für die Region. Entscheidend ist für uns, dass die Fahrzeiten gut nutzbar sind und die Reise von Anfang bis Ende einfach und komfortabel bleibt“, sagt Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

Tickets ab sofort buchbar – Kostenlose Sitzplatzreservierung inklusive

Fahrplan und Tickets für die neue Verbindung sind bereits unter www.westbahn.at verfügbar. Damit können Fahrgäste ihre Reisen zu Weihnachten, rund um den Jahreswechsel und für den Winterurlaub planen und buchen. Tickets zwischen Spittal an der Drau und Wien gibt es mit dem WestSuperpreis ab Ꞓ 18,99. Wer rechtzeitig online bucht, erhält mit dem WestFixplatz die Sitzplatzreservierung kostenlos dazu.

Auch bestehende Öffi-Tickets können genutzt werden: Das Klimaticket Österreich gilt auf der gesamten Verbindung. Inhaber profitieren bei der Westbahn zusätzlich von einer kostenlosen Sitzplatzreservierung und einem kostenlosen Upgrade von der Standard Class in die Comfort Class. Die Verbundtickets der Kärntner Linien werden auf der jeweils vom Ticket abgedeckten Strecke innerhalb Kärntens auch in den Zügen der Westbahn anerkannt.

Auf der Südstrecke kommen moderne SMILE-Hochgeschwindigkeitszüge der Westbahn zum Einsatz. Sie bieten komfortable Ledersitze mit großzügigen Sitzabständen, Steckdosen an jedem Sitzplatz, kostenloses WLAN, barrierefreie Bereiche und Fahrradstellplätze. Mit dem Relax Check-in können Fahrgäste ihr Ticket selbst entwerten und anschließend ohne weitere Ticketkontrolle entspannt reisen. Ein WestCafé ergänzt das Angebot an Bord.