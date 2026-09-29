Marin Alsop übernimmt künstlerische Leitung der Webern Kammerphilharmonie der mdw

Wien (OTS) -

Die international gefeierte Dirigentin, langjährige Wegbegleiterin und Ehrenmitglied der mdw prägt künftig die künstlerische Ausrichtung des Nachwuchsorchesters.

Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien freut sich, Marin Alsop als neue künstlerische Leiterin der Webern Kammerphilharmonie bekanntzugeben. Mit einer der bedeutendsten Dirigentinnen unserer Zeit gewinnt das Orchester eine künstlerische Persönlichkeit von internationalem Format, die der mdw seit Jahren eng verbunden ist.

Ein Nachwuchsorchester mit hohem Anspruch

Die Webern Kammerphilharmonie wurde 2015 gegründet, um angehenden Orchestermusiker_innen der mdw den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Mitwirken können Studierende oder rezente Absolvent_innen der mdw, die sich durch ausgezeichneten Studienerfolg oder ein Auswahlspiel qualifizieren. Das Orchester kann auch aus der Erfahrung des großen Webern Symphonie Orchesters der mdw schöpfen, das regelmäßig mit den international führenden Dirigentenpersönlichkeiten unserer Zeit zusammenarbeitet – wie mit Zubin Mehta, Andrés Orozco-Estrada oder Kirill Petrenko - und mit Absolvent_innen des Hauses. In den vergangenen Jahren hat sich die Webern Kammerphilharmonie als symphonisches Orchester, Opernorchester und als Projektpartner der führenden Konzerthäuser und Festivals in Wien einen Namen gemacht.

Eine der einflussreichsten Dirigentinnen der Gegenwart

Marin Alsop zählt zu den prägendsten und meistbeachteten Dirigentinnen weltweit. Von 2019 bis Sommer 2025 war sie Chefdirigentin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien und damit im Wiener Konzerthaus und Musikverein ebenso präsent wie auf internationalen Konzertbühnen. Von 2007 bis 2021 stand sie als erste Frau an der Spitze eines großen US-amerikanischen Orchesters, dem Baltimore Symphony Orchestra, das sie 2021 zur Ehrendirigentin ernannte. 2013 dirigierte sie als erste Frau die Last Night of the BBC Proms in London.

Dass mit Marin Alsop eine international anerkannte Dirigentin die künstlerische Leitung eines (teil-)studentischen Orchesters übernimmt, unterstreicht die Weltspitze der mdw und ihren internationalen Ruf. Marin Alsop und die Webern Kammerphilharmonie werden künftig gemeinsam als Botschafter_innen der mdw auftreten. Studierende der Dirigierklassen erhalten praxisnahe Erfahrung. Durch Programmgestaltung sowie die gezielte Einladung von Dirigentinnen und Solistinnen verleiht das Orchester dem konsequenten Engagement der mdw für Geschlechtergerechtigkeit im Musikbetrieb zusätzliche Sichtbarkeit.

Erster gemeinsamer Auftritt

Ihren Einstand als künstlerische Leiterin gibt Marin Alsop bereits am 4. Oktober 2026 beim Benefizkonzert der Webern Kammerphilharmonie im Congress Center Baden zugunsten von Licht ins Dunkel, das vom ORF live mitgeschnitten wird.

Ulrike Sych, Rektorin der mdw: „Dass die weltberühmte Dirigentin Marin Alsop die künstlerische Leitung unserer Webern Kammerphilharmonie übernimmt, ist ein enormer Gewinn für unsere Studierenden und ein starkes Signal weit über die mdw hinaus. Marin Alsop steht wie kaum eine andere für die Verbindung von künstlerischer Exzellenz und gesellschaftlichem Engagement, für den Mut, neue Wege zu gehen und für ein Verständnis von Führung, das die gezielte Förderung anderer als wesentliche Verantwortung begreift."

Webern Kammerphilharmonie: Marin Alsop – Horizonte

Benefizkonzert für Licht ins Dunkel mit der Webern Kammerphilharmonie und mdw Solist_innen Ausführende: Webern Kammerphilharmonie Ania Druml, Cello Emil Stepanek, Klarinette Marin Alsop, Dirigentin Programm: Jessie Montgomery: Strum Aaron Copland: Klarinettenkonzert Antonín Dvořák: Rondo g-Moll, op. 94 - Pause - Antonín Dvořák: 7. Symphonie

Datum: 04.10.2026, 19:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Congress Center Baden

Kaiser Franz Ring 1

2500 Baden

Österreich

URL: https://www.mdw.ac.at/veranstaltung/?v=101043&g=73068