Rat auf Draht startet neues Redaktionsformat mit und von Jugendlichen

Wien (OTS) -

Youth Approved, lautet der Titel der neuen Jugendredaktion von Rat auf Draht, in der junge Erwachsene selbst Social-Media-Videos gestalten und dabei Beratungsangebote aus ganz Österreich ihrer eigenen Altersgruppe vorstellen. Ziel ist es, Unterstützungsmöglichkeiten dort sichtbar zu machen, wo junge Menschen einen Großteil ihrer Informationen erhalten: auf Social Media. So wird der Zugang zu Hilfe und Beratung für Jugendliche noch einfacher und niederschwelliger.



„Wenn Jugendliche wissen sollen, welche Beratungsangebote es gibt, müssen diese auch dort sichtbar sein, wo Jugendliche ihre Informationen suchen und sich austauschen“, erklärt ein Mitglied der Jugendredaktion. „Mit Youth Approved entscheiden wir in der Redaktionssitzung, wie wir die Infos über die Angebote so aufbereiten können, damit Jugendliche wissen, wie so was abläuft und sich auch trauen, im Bedarfsfall diese Beratungsstelle zu kontaktieren und sich Hilfe zu holen.“



Die Idee für Youth Approved entstand aus der YEP Jugendstudie 2025, die zeigt, wie wichtig soziale Medien für Jugendliche als Informationsquelle sind: 63 Prozent der Jugendlichen beziehen ihre Informationen zum Thema mentale Gesundheit vor allem über Social Media. Gleichzeitig fühlen sich viele Jugendliche von der Vielzahl an Informationen überfordert und wünschen sich Unterstützung.



Serienstart mit Videos aus Wien und Kärnten



Den Auftakt für Youth Approved machen die Kinder- und Jugendanwaltschaften (KiJA) der Standorte in Wien und Kärnten. Die Jugendredaktion hat die beiden Beratungsstellen im Juni besucht und Videos produziert. Laut Redaktionsplan wird die erste Serie mit Mitte Oktober auf den Social-Media-Kanälen von Rat auf Draht zu sehen sein. Im Fokus der Videos stehen primär Antworten auf Fragen zu bekommen, wie zum Beispiel: Wie läuft eine Beratung eigentlich ab? Wer kann sich da melden? Was passiert, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll? Muss das Anliegen überhaupt „groß genug“ sein, um Unterstützung zu bekommen? Die Jugendredaktion stellt Fragen, die andere junge Menschen beschäftigen könnten und vermittelt die Antworten in einer verständlichen und niederschwelligen Form.



Jugendbeteiligung von Themenauswahl, Produktion bis Veröffentlichung



Die Jugendredaktion ist vielfältig und besteht derzeit aus 6 Personen: Sie kommen aus unterschiedlichen Regionen Österreichs, verschiedenen Lebenssituationen und bringen unterschiedlich Erfahrungen mit. Einige sind im sozialen Bereich tätig, andere machen gerade eine Ausbildung oder studieren oder gehen ganz andere Wege. Bei Youth Approved kann jede:r im Alter von 20 bis 24 mitmachen, unabhängig von Ausbildung, Beruf oder Hintergrund. Was sie verbindet? Die Lust, ihre Stimme in die Redaktion einzubringen und Beiträge mitzugestalten.



Partizipative Arbeit mit Jugendlichen ist kein neues Feld für Rat auf Draht



Rat auf Draht, ein Angebot von SOS-Kinderdorf Österreich, verfügt über langjährige Erfahrung in der partizipativen Jugendarbeit und hat bereits unterschiedliche Formate entwickelt, bei denen Jugendliche aktiv an der Gestaltung von Angeboten und Inhalten beteiligt sind. Ein Beispiel dafür ist die Peer2Peer-Chatberatung, die seit 3 Jahren in der Praxis angewendet wird: Dabei beraten Jugendliche andere Jugendliche. Die Peer-Berater:innen erhalten von Rat auf Draht Schulungen und Beratungen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten.



So erhält auch die Redaktion von Youth Approved eine professionelle Begleitung durch Rat auf Draht. In regelmäßig stattfindenden Workshops vermitteln die Mitarbeiter:innen umfassendes Fachwissen sowie praxisorientierte Fähigkeiten, welche die jungen Erwachsenen für ihre redaktionelle Tätigkeit und die Produktion von Social-Media-Inhalten qualifizieren.



„Junge Menschen vertrauen Gleichaltrigen oft schneller als institutionellen Stellen. Genau diese Selbstwirksamkeit bringen wir mit Youth Approved auf Social Media. Wenn Peers zeigen, wie eine Beratungsstelle von innen aussieht, wer dort sitzt und, dass man dort ohne Scham ankommen darf, nimmt das die Angst vor dem ersten Schritt. Und wie bei allen Redaktionen trennen wir auch hier Anzeigen von der Redaktion: das bedeutet, dass wir bei der Auswahl oder der Vorstellung einzelner Angebote, weder Werbegelder noch Sponsoring verwenden, um die redaktionelle Freiheit nicht zu beeinflussen.“ – betont Christine Piriwe, Projektleiterin und Mitinitiatorin von Youth Approved sowie langjährige Beraterin bei Rat auf Draht.



Projektfinanzierung dank ProEuropeanValuesAT



Youth Approved wird von der Initiative ProEuropeanValuesAT gefördert. Die Initiative unterstützt zivilgesellschaftliche Organisationen in Österreich dabei, ihre Stimme zu stärken, Wissen zu vertiefen und Allianzen zu bilden und unterstützt mit praxisorientierten Workshops, Trainings und Austauschformaten.



Rat auf Draht: Hilfs- und Informationsangebot für Kinder und Jugendliche



Rat auf Draht Notruf: 147 (österreichweit, rund um die Uhr, kostenlos und anonym ohne Vorwahl)

Peer2Peer- & Online-Beratung: www.rataufdraht.at/peerberatung Projektseite & Videos: www.rataufdraht.at/youth-approved

Rat auf Draht ist ein Angebot von SOS-Kinderdorf Österreich.