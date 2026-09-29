„Musik der Hoffnung, Musik für die Zukunft der Kinder“: Benefizkonzert im Musikverein Wien am 17.12

Wien (OTS) -

Am 17. Dezember 2026 um 19:30 Uhr wird der große Saal des Musikverein Wien zum Schauplatz eines besonderen Benefizkonzerts: „Musik der Hoffnung, Musik für die Zukunft der Kinder“. Das Konzert wird von der Philharmonie der Universität Wien veranstaltet und findet zugunsten von UNICEF Österreich statt.

Der Abend setzt ein starkes Zeichen der Solidarität mit Kindern, die weltweit von Krisen, Konflikten und humanitären Notlagen betroffen sind. Mit dieser Benefizveranstaltung wird die wichtige Arbeit von UNICEF zur Unterstützung von Kindern in akuten Notsituationen in den Mittelpunkt gestellt.

Auf dem Programm steht die 3. Symphonie von Gustav Mahler. Interpretiert wird das Werk von der Philharmonie der Universität Wien unter der Leitung von Vijay Upadhyaya, künstlerischer Leiter des Orchesters. Eröffnet wird dieser besondere Abend mit einer Grußbotschaft von Bundespräsident Alexander van der Bellen.

UNICEF Österreich lädt Musikliebhaber:innen, Philanthrop:innen sowie Freund:innen und Unterstützer:innen von UNICEF herzlich ein, Teil dieses besonderen Konzertabends zu werden und gemeinsam ein Zeichen der Solidarität mit Kindern in Not zu setzen.

Tickets aller Kategorien sind noch erhältlich und auf der Website des Musikvereins erwerbbar.

80 Jahre UNICEF: Für jedes Kind, seit 1946

2026 blickt UNICEF auf 80 Jahre Einsatz für Kinder weltweit zurück. Bei der Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg half UNICEF zunächst Kindern in Europa und auch in Österreich. Heute unterstützt UNICEF Millionen Kinder weltweit, die von Kriegen, Vertreibung, Hunger, Armut oder den Folgen des Klimawandels betroffen sind.

Gerade in einer Zeit, in der zahlreiche Krisen das Leben von Kindern bedrohen, bleibt die Arbeit von UNICEF unverzichtbar. Das Benefizkonzert „Musik der Hoffnung, Musik für die Zukunft der Kinder“ würdigt dieses langjährige Engagement und trägt dazu bei, dass UNICEF auch weiterhin schnell und wirksam Hilfe leisten kann. Jeder Konzertbesuch ist somit auch ein Beitrag zu Hoffnung, Schutz und Zukunftschancen für Kinder weltweit.

Hinweise

Tickets sind hier erhältlich: https://musikverein.at/konzert/musik-der-hoffnung-musik-fuer-die-zukunft-der-kinder-0010a4af/