Kleiner Kater vor Polizeiinspektion ausgesetzt!

Mauerkirchen/Lochen (OTS) -

"So skrupellos muss man erst einmal sein, einen kleinen Kater auszusetzen und dann auch noch in einer winzigen Box und direkt vor der Polizei", wundert sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Nach einem Anruf der Polizeiinspektion Mauerkirchen (Bezirk Braunau) holte eine Mitarbeiterin des Tierschutzhofs Pfotenhilfe in der Grenzregion OÖ/Salzburg den nur rund vier Monate alten Kater ab. Stadler befreite ihn von seinen vielen Flöhen und anderen Parasiten und nannte ihn - passend zum Vorfall - "Inspektor Leo".

Die Pfotenhilfe veröffentlicht jetzt ein Foto und bittet um Hinweise, falls jemand den auffällig gezeichneten kleinen weiß-schwarzen Kater erkennt und damit Hinweise auf seine Halter geben kann. Am besten über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at. "Die Leute werden immer dreister. Früher haben die Täter den ungewollten Nachwuchs ihrer illegal unkastrierten Katzen noch vor unserem Tor abgestellt, mittlerweile sogar schon vor der Polizei!", wundert sich Stadler. "Es drohen hier Geldstrafen von bis zu 7.500,- Euro und unsere Kosten samt Tierarzt müssen natürlich auch ersetzt werden."

Inspektor Leo wird nun geimpft, entwurmt und gechippt und nach Ablauf der einmonatigen Fundfrist zur Adoption freigegeben. Wenn er alt genug ist, muss er natürlich auch gesetzeskonform kastriert werden, um die Katzenflut einzudämmen.