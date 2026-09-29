ARBÖ: Ferienstart für 1,5 Millionen, Grazer Herbstmesse und „Lange Nacht“ sorgen für Staus am Wochenende

Wien (OTS) -

Am kommenden Wochenende erwartet der ARBÖ auf Österreichs Fernstraßen Reiseverkehr aus Deutschland: In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnen am Montag für insgesamt rund 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler die zweiwöchigen Herbstferien. Dazu zieht die Grazer Herbstmesse viele Gäste an. Am Samstag bringt der Wiener Höhenstraßenlauf eine Straßensperre mit sich, während die „ORF-Lange Nacht der Museen“ österreichweit für zusätzlichen Verkehr in den Stadtzentren sorgt.

Der Tag der Deutschen Einheit fällt heuer auf Samstag, 03.10., und führt daher zu keinem verlängerten Wochenende. Zum Beginn der Herbstferien rechnet der ARBÖ dennoch vor allem am Samstag mit zusätzlichem Verkehr in Richtung Österreich. Verzögerungen sind auf der Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg, der Tauernautobahn (A10), der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13) und der Fernpassstraße (B179) wahrscheinlich.

Grazer Herbstmesse zieht Zehntausende Besucherinnen und Besucher an

Die Grazer Herbstmesse findet von Donnerstag, 01.10., bis Sonntag, 04.10., jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Für die vier Messetage werden rund 65.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Zu den Schwerpunkten zählen Wohnen und Garten, Mode, Gaming und Sport. In der Stadthalle widmet sich die „TasteFactory“ der Kulinarik mit Verkostungen und Kochvorführungen. Beim „Alpe Adria Cup Florist“ zeigen Floristinnen und Floristen aus mehreren europäischen Ländern ihr Können. Auch der Vergnügungspark und der Street Food Park ziehen Gäste an.

Am stärksten dürfte der Zustrom am Samstag und Sonntag ausfallen. Wartezeiten auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Fröhlichgasse und den Zufahrten vom Schönaugürtel sind daher wahrscheinlich. Auch die Parkplätze und Garagen rund um das Messegelände dürften zu den Hauptbesuchszeiten stark ausgelastet sein. Der ARBÖ empfiehlt, für die Parkplatzsuche zusätzliche Zeit einzuplanen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Messe über die Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 sowie die Buslinie 66 erreichbar.

Wiener Höhenstraße am Samstag gesperrt

Am Samstag, 03.10., führt der 78. Internationale Wiener Höhenstraßenlauf über 14,3 Kilometer vom Leopoldsberg über Kahlenberg und Cobenzl zur Marswiese in Neuwaldegg. Der Start erfolgt um 14 Uhr.

Nach Angaben des Veranstalters wird die Höhenstraße ab etwa 13:45 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auf der Laufstrecke und angrenzenden Straßen sind weitere kurzfristige Sperren möglich. Wer am Samstagnachmittag in diesem Bereich unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen.

„Lange Nacht der Museen“ bringt Besucherströme in die Stadtzentren

Am Samstag, 03.10., öffnen bei der „ORF-Langen Nacht der Museen“ rund 670 Museen, Galerien und Kultureinrichtungen in ganz Österreich von 18 bis 24 Uhr ihre Türen. Nach den Besucherzahlen der vergangenen Jahre ist auch heuer mit rund 300.000 Gästen zu rechnen.

Der ARBÖ rechnet deshalb in den Innenstädten und im Umfeld stark besuchter Museen mit zusätzlichem Verkehr und einer angespannten Parkplatzsituation. Durch den Betrieb der Shuttlebusse kann es stellenweise zu kurzen Verzögerungen kommen. In Wien gilt das Veranstaltungsticket auch als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel in der Kernzone.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage gibt es beim ARBÖ unter 050/123-123, auf www.arboe.at und im ORF-Teletext auf Seite 431, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.