  • 28.09.2026, 16:10:32
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SPÖ-Kocevar zu Immunitäts-Ersuchen: „Die Justiz soll rasch aufklären können“

Wien (OTS) - 

Aufgrund der Anzeige einer Privatperson gegen SPÖ-Abgeordneten, Bürgermeister Wolfgang Kocevar hat die Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten beantragt, informiert Wolfgang Kocevar heute. „Ich begrüße eine Aufhebung meiner Immunität, damit die Staatsanwaltschaft ermitteln kann und die vollkommen haltlosen Vorwürfe, die sich auf meine Tätigkeit als Bürgermeister beziehen, rasch aufgeklärt werden können. Mir ist wichtig, dass die Sache rasch untersucht werden kann und ich hoffe, dass der zuständige Immunitätsausschuss dem Ersuchen der Staatsanwaltschaft ehestmöglich nachkommt.“ (Schluss) ah/bj

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