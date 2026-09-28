  • 28.09.2026, 15:11:34
  • /
  • OTS0146

PRO-GE Binder zu Spritpreisbremse: „Wichtiger Schritt, um die Auswirkungen der Teuerung abzufedern“

Eingriffe gegen überhöhte Gewinnmargen notwendig

Wien (OTS) - 

Die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) begrüßt den Beschluss der Spritpreisbremse im Nationalrat. Die Senkung der Mineralölsteuer sowie die Begrenzung der Gewinnmargen im Treibstoffhandel bringen insbesondere für Pendlerinnen und Pendler eine dringend notwendige Entlastung und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Inflation.

„Gerade Beschäftigte in Industrie, Gewerbe und Produktion sind oft auf das Auto angewiesen, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Viele arbeiten im Schichtbetrieb oder an Standorten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer erreichbar sind. Für sie bedeutet jeder Cent weniger an der Zapfsäule eine Entlastung“, betont PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder.

Die steigende Treibstoffkosten würden sich auf zahlreiche Bereiche der Wirtschaft auswirken und letztlich die Preise für Waren und Dienstleistungen nach oben treiben. Die nun beschlossene Spritpreisbremse könne daher dazu beitragen, den Inflationsdruck zu verringern. „Wenn die Kosten für Mobilität sinken, hilft das den Menschen direkt und wirkt zugleich preisdämpfend auf die gesamte Wirtschaft. Die neue Spritpreisbremse ist daher ein wichtiger Schritt, um die Auswirkungen der Teuerung abzufedern“, so Binder.

Gleichzeitig verteidigt die PRO-GE die inkludierte Margenbegrenzung. „Wer von Krisen und Preissprüngen überdurchschnittlich profitiert, muss einen fairen Beitrag leisten. Deshalb sind Eingriffe gegen überhöhte Gewinnmargen richtig und notwendig. Es kann nicht sein, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Last der Inflation tragen, während Konzerne Rekordgewinne einfahren“, stellt Binder klar.

Rückfragen & Kontakt

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit

Mathias Beer

Mobil: 0664 6145 920

E-Mail: [email protected]

Web: www.proge.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

PRO-GE Öffentlichkeitsarbeit

Mathias Beer

Mobil: 0664 6145 920

E-Mail: [email protected]

Web: www.proge.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright