  • 28.09.2026, 15:02:02
  • /
  • OTS0142

Waitz/Grüne: Förderobergrenze statt Gelder für Adelsfamilien und Agrar-Riesen

Förderobergrenze hilft echten Bäuer*innen

Brüssel (OTS) - 

Heute, Montag 28. September 2026, und morgen trifft sich der „Landwirtschaft und Fischerei“-Rat. Ein zentraler Agendapunkt der Minister*innen ist dabei die neue Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).

Thomas Waitz, Agrarsprecher der Grünen im Europäischen Parlament und einziger österreichischer GAP-Verhandler, sagt: “In der österreichischen Bundesregierung weiß die linke Hand offenbar wieder einmal nicht, was die rechte tut bzw. sagt. Während Stocker, Hattmansdorfer und Bauer lauthals EU-Budgeteinsparungen fordern, verlangt Totschnig mehr europäisches Geld für unsere Bäuer*innen. Dabei geht es gar nicht um mehr oder weniger Geld, sondern darum, wer es bekommt. Über 99 Prozent der europäischen Höfe erhalten weniger als 100.000 Euro im Jahr, eine Obergrenze träfe also nur den Agraradel, während alle anderen von der Umverteilung profitieren würden. Zur Erinnerung: In den letzten sechs Jahren sind mehr als 71 Millionen Euro aus dem europäischen Bäuer*innen-Budget als „Einkommenshilfe“ an die zweitreichste Familie der Welt geflossen.“

Eine von DeSmog und dem Guardian veröffentlichte Recherche hat ergeben, dass binnen sechs Jahren mehr als 71 Millionen Euro europäische Steuergelder an die Al Nahyans für von ihnen kontrollierte landwirtschaftliche Flächen in Rumänien, Italien und Spanien flossen. Die regierende Königsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate ist die zweitreichste Familie der Welt.

„Eine Förderobergrenze würde dafür sorgen, dass das Geld gezielt dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird. Gelder aus dem Bäuer*innen-Budget sollen an echte Bäuer*innen gehen und nicht weiter die Taschen reicher Adelsfamilien, internationaler Investitionsfonds oder seelenloser Agrarkonzerne stopfen. Es sind die kleinen und mittelständischen Betriebe, die sich um unsere Ernährungssicherheit, um unsere Umwelt und Tierwohl kümmern. Gesundes Essen braucht aber auch gesunde Bäuerinnen und Bauern. Einen Kuhstall kann man nicht auf Betriebsurlaub schicken. Landwirtschaftliche Betriebe brauchen faire Arbeitsbedingungen und gesicherte Arbeitnehmer*innenrechte. Ich erwarte vollsten Einsatz im Rat für unsere heimischen Höfe und eine wirksame Förderobergrenze.“ so Waitz abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecherin Thomas Waitz
Ricarda Pfingstl, BA BA MA
Telefon: +32 470 29 89 17⁩
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecherin Thomas Waitz
Ricarda Pfingstl, BA BA MA
Telefon: +32 470 29 89 17⁩
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright