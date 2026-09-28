Christian Gülly ist neuer Vizerektor an der Vetmeduni

Wien (OTS) -

Die Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni) bestellt Christian Gülly zum neuen Vizerektor für Forschung, Internationales und Nachhaltigkeit und setzt damit auf einen erfahrenen Wissenschafter und Forschungs-Infrastruktur-Strategen. Forschungsexzellenz, Datenkompetenz und starke Infrastrukturen sollen mit ihm noch enger zusammenspielen, um die internationale Sichtbarkeit der Vetmeduni zu erhöhen und One Health als Markenzeichen auszubauen.



Am 16. September 2026 hat der Universitätsrat der Vetmeduni Christian Gülly einstimmig zum neuen Vizerektor für Forschung, Internationales und Nachhaltigkeit gewählt. Der studierte Molekularbiologe bringt langjährige Führungserfahrung in Forschung und Infrastrukturentwicklung mit: An der Medizinischen Universität Graz leitete er die Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur sowie das Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung, zuvor die Core Facility Molecular Biology und für einige Jahre auch die Biobank Graz. Er ist Mitglied der Steuerungsgruppe Biobanking, des Medizintechnik-Beirats am LKH-Universitätsklinikum Graz sowie Mitglied in der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit der Med Uni Graz. Seine fachlichen Schwerpunkte und Expertisen reichen von Strategieentwicklung und Qualitätsmanagement über Infrastruktur- und Projektmanagement bis zu Mitarbeiter:innenführung.

Schwerpunkte und Ziele an der Vetmeduni

In seiner neuen Funktion will Christian Gülly die internationale Sichtbarkeit der Vetmeduni konsequent ausbauen und One Health als verbindendes Thema stärken. „Exzellente, moderne Forschung braucht ein klares Profil, verlässliche Infrastrukturen, strategische Partnerschaften sowie eine Kultur der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Verantwortung. Mein Motto: Stärken bündeln, kritische Masse schaffen und daraus Leuchttürme entwickeln. Meine Vorgängerin Martina Marchetti-Deschmann hat hier großartige Arbeit geleistet und ich freue mich, auf dieser Basis weiter wirken zu können.“

Priorität haben für ihn die Stärkung interdisziplinärer Zusammenarbeit, die Weiterentwicklung und intensivere Einbindung der Core Facilities an der Vetmeduni sowie die Etablierung eines Vetmed Data Hub als solides forschungsunterstützendes Ökosystem. Datasharing und eine transparente Governance sind zentrale Pfeiler, um Datenqualität, Nachnutzbarkeit und interdisziplinäre Kollaboration nachhaltig zu sichern.

Rektor Matthias Gauly: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Christian Gülly, der ja aus der Humanmedizin kommt und deshalb das Ziel des gesamten Rektoratsteams hervorragend unterstützten kann, unsere Partnerschaften im Sinne des One-Health-Gedankens auch und vor allem mit den humanmedizinischen Universitäten auszubauen und unsere Profillinien konsequent zu stärken.“