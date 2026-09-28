- 28.09.2026, 12:25:32
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AVISO: NEOS-PK: Neue Studie zu russischer Desinformation in Österreichs Parlament und Landtagen. Morgen, 29.09., 9.00 Uhr
mit Helmut Brandstätter, Mitglied des Europäischen Parlaments, und NEOS-Klubobmann Yannick Shetty.
Erstmals liegt eine unabhängige Studie zur Verbreitung russischer Desinformationsnarrative in Österreichs Nationalrat und Landtagen vor. Dafür wurden rund 54.000 Redebeiträge im Nationalrat und in acht Landtagen zwischen Februar 2022 und Februar 2025 analysiert. Die Studie zeigt, welche russischen Narrative im parlamentarischen Diskurs aufgegriffen werden, wer sie besonders häufig verbreitet und wer ihnen entgegentritt.
Im Rahmen der Pressekonferenz werden die zentralen Ergebnisse der Studie präsentiert und politisch eingeordnet.
Die Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.
NEOS-PK: Neue Studie zu russischer Desinformation in Österreichs Parlament und Landtagen
Datum: 29.09.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOS Parlamentsklub, 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]
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Bürger:innenanfragen bitte an [email protected])
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