WB-Graf: SPÖ will durch Steuererhöhung Wachstum erzeugen – das funktioniert so nicht!

Wien (OTS) -

„Unsere Wirtschaft braucht jetzt vor allem eines: Wachstum. Doch anstatt den Standort zu stärken, Investitionen anzukurbeln und Betriebe zu entlasten, zettelt die SPÖ die nächste Steuerdebatte an. Wer glaubt, man könne sich Wohlstand herbeisteuern, hat nicht verstanden, wie Wachstum entsteht“, kritisiert Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf die Forderung, den 55-prozentigen Spitzensteuersatz künftig bereits ab 500.000 Euro anzuwenden und dauerhaft zu verankern.

Österreich hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Wachstumsproblem

Nach Jahren wirtschaftlicher Schwäche braucht Österreich einen grundlegenden Kurswechsel. „Wir müssen die Lust auf Leistung wecken, Unternehmen müssen wieder in Österreich investieren, neue Mitarbeiter einstellen und Risiken eingehen wollen. Genau in diesem Moment des Aufwinds nach SPÖ-Manier erneut eine Steuererhöhung in den Raum zu stellen, ist das völlig falsche Signal und wirtschaftlich fatal“, sagt Graf.

Besonders problematisch ist die Botschaft, die damit an Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Leistungsträger gesendet wird: „Auf der einen Seite reden wir darüber, dass Österreich wieder wettbewerbsfähiger werden und sich Leistung lohnen muss. Auf der anderen Seite fällt der SPÖ als Antwort auf wirtschaftlichen Erfolg nichts anderes als die nächste Steuererhöhung ein. So schafft man kein Klima für Wachstum und Investitionen.“

Für den Wirtschaftsbund steht deshalb eine Wachstums- und Entlastungsagenda im Mittelpunkt: weniger Bürokratie, niedrigere Lohnnebenkosten, bessere Investitionsbedingungen und stärkere Anreize für Leistung und Unternehmertum.

„Wir entscheiden heute darüber, wie viel Wohlstand Österreich morgen noch erwirtschaften kann. Unser Ziel muss es sein, den Kuchen wieder größer zu machen – nicht ständig darüber zu diskutieren, wie man immer kleinere Stücke noch stärker verteilt. Wer Österreich wirtschaftlich stärken will, muss Leistung ermöglichen, statt sie zusätzlich zu belasten. Was wir jetzt brauchen, ist ein Wachstumsturbo und sicher keine neuen Steuerfantasien der SPÖ.“