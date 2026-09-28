Katja Seitner folgt auf Margit Göll als Bundesrätin aus Niederösterreich

Wien (OTS) -

Im Zuge personeller Veränderungen innerhalb der Volkspartei Niederösterreich übernimmt Katja Seitner das Bundesratsmandat von Margit Göll, die aus dem Bundesrat ausgeschieden ist. Seitner wird morgen, Dienstag, in der Sitzung des Bundesrats angelobt.

Katja Seitner, geboren am 2. Februar 1973, stammt aus Wieselburg. Nach ihrer Lehre zur Büro- und Einzelhandelskauffrau hat sie zahlreiche Aus- und Weiterbildungen im Bereich Human Resources, Kommunalmanagement oder Marktkommunikation absolviert. Von 2015 bis 2023 war sie Bezirksgeschäftsführerin der Volkspartei Niederösterreich im Bezirk Scheibbs. Seit Oktober 2023 ist sie Landesgeschäftsführerin des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB), zuvor in verschiedenen Firmen in der Privatwirtschaft tätig.

Seit 2026 ist sie stellvertretende Obfrau der “Wir Niederösterreicherinnen”, seit Mai 2024 Präsidentin von Firmensport Niederösterreich, und seit Juli 2019 Obfrau des Vereins “Daheim in Niederösterreich”, der als Schnittstelle zwischen betreuungsbedürftigen Menschen bzw. deren Familien und Betreuungskräften fungiert.

In ihrer Funktion als NÖAAB-Landesgeschäftsführerin setzt sich Seitner insbesondere für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Familien sowie der Pendlerinnen und Pendler in Niederösterreich ein. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der politischen Organisation und Interessenvertretung und bringt umfassende Kenntnisse der niederösterreichischen Landespolitik mit.

“Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe im Bundesrat und danke für das entgegengebrachte Vertrauen. Es ist mir ein großes Anliegen, mich mit ganzer Kraft für die Interessen Niederösterreichs sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzusetzen und diese Anliegen auf Bundesebene engagiert zu vertreten”, sagt Katja Seitner.

“Mit Katja Seitner gewinnt der ÖVP-Parlamentsklub eine engagierte und erfahrene Persönlichkeit, die ihre politische und fachliche Kompetenz künftig im Bundesrat einbringen wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg”, betont ÖVP-Bundesratsfraktionsobmann Harald Himmer. (Schluss)