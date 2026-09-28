Energie erleben, verstehen und ausprobieren: Wien Energie eröffnet neu gestaltete Erlebniswelt

Wien (OTS) -

Wie viel Strom kann ich mit Treten auf einem Fahrrad erzeugen? Was ist der Unterschied zwischen kinetischer und chemischer Energie? Und was passiert eigentlich, wenn ein Sonnenstrahl auf ein Photovoltaikpanel trifft? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Energie gibt die Wien Energie Erlebniswelt – anschaulich, interaktiv und an insgesamt 21 Stationen zum Ausprobieren für Jung und Alt. Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahrs hat Wien Energie die Dauerausstellung am Standort Spittelau umfassend überarbeitet und vergrößert.

„Die Energiewende ist eine der größten gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit. Damit sie gelingt, braucht es Wissen, Verständnis und Begeisterung. Genau das wollen wir mit der neuen Erlebniswelt vermitteln: Energie und ihre Bedeutung für unseren Alltag erlebbar und verständlich machen! Besonders wichtig ist uns dabei, Kinder und Jugendliche früh für Energie, Technik und Innovation zu begeistern. Denn wer versteht, wie unsere Energiezukunft funktioniert, kann sie auch aktiv mitgestalten,“ sagt Sascha Zabransky, Geschäftsführer von Wien Energie.

Wien Energie hat die Erlebniswelt im Jahr 2017 eröffnet. In den vergangenen zehn Monaten hat die Dauerausstellung ein inhaltliches Update und neue Stationen bekommen. Eine der beliebtesten Attraktionen, insbesondere bei jungen Besucher*innen, ist geblieben: Beim Tanzkraftwerk wird die kinetische Energie der Tanzschritte gemessen. Neu hinzugekommen ist hingegen ein Escape Room mit einer kurzen Rätselaufgabe.

Bei einem Teil der Stationen kommen Bildschirme zum Einsatz, andere funktionieren ohne digitale Elemente und laden zum direkten Angreifen und Ausprobieren ein. Auch thematisch ist die Vielfalt groß. Sie umfasst unter anderem Heizen, Kühlen, Strom aus erneuerbaren Energieträgern, Mobilität und Energieeffizienz. Allen gemein ist, dass das Lernen durch Interaktion geschieht. Neben einem Basisablauf, der die wichtigsten Aspekte der einzelnen Themen vermittelt, können die Besucher*innen die Inhalte je nach Interesse selbstständig vertiefen.

Erlebnisstandorte von Wien Energie

Pro Jahr besuchen zehntausende Besucher*innen die Erlebnisstandorte von Wien Energie. Die Müllverbrennungsanlage Spittelau ist mit dem Besucherpfad durch die Müllverbrennungsanlage und Erlebniswelt dabei eindeutig die Hauptattraktion. Etwa zwei Drittel der Besucher*innen entfallen auf das Gebäude im Hundertwasser-Design. Aber auch andere Standorte stehen Besucher*innen nach Anmeldung offen. So etwa das Kraftwerk Simmering oder die Tiefengeothermie-Ausstellung in Aspern, wo Wien Energie und OMV derzeit die erste Tiefengeothermie-Anlage Wiens umsetzen.

Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf Schulklassen, die etwa zwei Drittel der Besucher*innen ausmachen, aber auch Hochschulen besuchen die Anlagen. Je nach Standort gibt es Führungen für unterschiedliche Altersgruppen. Interessierte können sich unter www.wienenergie.at/erlebniswelt oder die Mailadresse [email protected] anmelden. Während der Öffnungszeiten kann die Erlebniswelt zudem eigenständig erkundet werden, der Eintritt ist kostenlos.

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-53