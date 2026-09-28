WorldSkills 2026 in Shanghai: Österreichs Gastgewerbe überzeugte auf internationaler Bühne

Wien (OTS) -

Von 22. bis 27. September 2026 wurde Shanghai zum internationalen Schauplatz beruflicher Spitzenleistungen: Bei den WorldSkills 2026 maßen sich die besten jungen Fachkräfte aus aller Welt. Für Österreich gingen auch drei hochqualifizierte Nachwuchstalente aus Hotellerie und Gastronomie an den Start:

Küche: Hannes Sortsch, Restaurant Lukas Kapeller in Steyr (Oberösterreich), begleitet von Experte Marco Panhölzl

Hannes Sortsch, Restaurant Lukas Kapeller in Steyr (Oberösterreich), begleitet von Experte Marco Panhölzl Hotel-Rezeption: Elena Mathis, Hotel GAMS zu Zweit in Bezau (Vorarlberg), begleitet von Expertin Michaela Thalhammer

Elena Mathis, Hotel GAMS zu Zweit in Bezau (Vorarlberg), begleitet von Expertin Michaela Thalhammer Restaurant-Service: Sarah Schöftner, Hotel Guglwald in Vorderweißenbach (Oberösterreich), begleitet von Expertin Elisabeth Binder

Hannes Sortsch erreichte den vierten Platz, verpasste damit nur knapp das Podest und wurde mit einer „Medal for Excellence“ ausgezeichnet. Ebenfalls über eine „Medal for Excellence“ freuen darf sich Elena Mathis. Auch Sarah Schöftner stellte ihr Können erfolgreich unter Beweis.

Imlauer: „Starke Botschafterin für Österreichs Hotellerie“

Georg Imlauer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), würdigt den Auftritt von Elena Mathis: „An der Hotelrezeption entscheiden fachliche Souveränität, Organisationstalent und echte Herzlichkeit. Elena Mathis hat all das auf der Weltbühne eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Österreichs Hotellerie hervorragend vertreten.“

WorldSkills seien zugleich eine starke Leistungsschau der österreichischen Lehrausbildung: „In Shanghai trafen die besten Fachkräfte der Welt aufeinander – und Österreich war mittendrin. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gezeigt, welches Potenzial in einer praxisnahen Ausbildung und in engagierten jungen Menschen steckt“, so Imlauer.

Rainer: „Können, Präzision und Leidenschaft auf der Weltbühne“

„Wer bei WorldSkills antritt, gehört bereits zur internationalen Spitze seines Berufs. Hannes Sortsch und Sarah Schöftner haben in Shanghai eindrucksvoll gezeigt, welche Qualität, Präzision und Leidenschaft in Österreichs Küchen und im Restaurantservice stecken. Darauf können sie und die gesamte Branche stolz sein“, betont Alois Rainer, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die Teilnahme sei weit mehr als ein Wettbewerb: „WorldSkills machen weltweit sichtbar, was eine fundierte Ausbildung ermöglicht. Unsere jungen Fachkräfte sind die stärksten Botschafterinnen und Botschafter für die Vielfalt und die großartigen Karrierechancen in der Gastronomie“, so Rainer.

Dank an Expert:innen, Betriebe und Wegbegleiter:innen

Hinter den Leistungen der drei Teilnehmer:innen standen monatelanges Training, große Disziplin und enormes persönliches Engagement. Unterstützt wurden sie von ihren Expert:innen, ihren Betrieben sowie einem starken Netzwerk aus Ausbilder:innen, Trainer:innen, Familien und weiteren Wegbegleiter:innen. Hervorzuheben ist hier der Österreichische Verband der Köche, der das Training im Bereich Küche durchgeführt hat.

„Die Weltspitze der Köche ist so hart umkämpft wie selten zuvor. Umso bemerkenswerter ist die Leistung des jungen Österreichers Hannes Sortsch, der bei den Nachwuchskräften den hervorragenden 4. Platz erreichte. Auch wenn es knapp nicht für das Podium gereicht hat, ist dieses Ergebnis ein starkes Signal: Das ist nicht das Ende einer Bewerbsteilnahme, sondern der Beginn einer großen kulinarischen Karriere“, so Mike Pansi, Präsident des Kochverbandes.

„Hannes, Elena und Sarah haben Österreich mit großem Können, Einsatz und Teamgeist vertreten. Unser herzlicher Dank gilt auch allen, die sie auf ihrem Weg nach Shanghai vorbereitet, begleitet und unterstützt haben“, hält Bundesausbildungsleiter Gerold Royda abschließend fest. (PWK488/EL)