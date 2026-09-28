NEOS: Keine neuen Belastungen - Österreich braucht Entlastung und Reformen

Wien (OTS) -

„Österreich gehört bereits heute zu den Ländern mit einer sehr hohen Steuer- und Abgabenbelastung. Für uns ist deshalb klar: Bei einer Abgabenquote von 44 Prozent sind neue oder höhere Steuern der falsche Weg", hält NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos zur aktuellen Diskussion um den Spitzensteuersatz fest.

Notwendige Entlastungen und Reformen müssten vielmehr durch klare Prioritäten, strukturelle Reformen und einen effizienteren Einsatz öffentlicher Mittel ermöglicht werden. „Wir müssen vorhandene Spielräume nutzen und dafür sorgen, dass sich Arbeit und Leistung wieder stärker auszahlen. Auf neue Herausforderungen kann nicht immer eine neue Steuer die Antwort sein. Für uns steht im Fokus, den Standort wettbewerbsfähiger zu machen und Beschäftigung zu stärken. Mit der geplanten Senkung der Lohnnebenkosten setzen wir genau dort an. Neue Steuern wären in der aktuellen wirtschaftlichen Lage kontraproduktiv“, sagt Hoyos.

„Unser Ziel bleibt, die Steuer- und Abgabenlast langfristig zu senken und die wirtschaftliche Dynamik zu stärken. Zusätzliche Belastungen würden genau in die falsche Richtung gehen“, so Hoyos.