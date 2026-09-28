  • 28.09.2026, 11:06:32
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World News Day 2026: Gemeinsame Aktion der VÖZ-Mitgliedsmedien

Verband Österreichischer Zeitungen macht auf die Bedeutung von faktenbasiertem, vertrauenswürdigem Journalismus aufmerksam

Wien (OTS) - 

Zum World News Day am 28. September weisen der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und seine Mitgliedsmedien mit einer gemeinsamen Aktion auf die fundamentale Rolle von Qualitätsmedien und ihren Journalistinnen und Journalisten für den Erhalt unserer Demokratie hin.

Mit einem Sujet, das von den Mitgliedsmedien am oder rund um den World News Day veröffentlicht wird, werden die professionellen Journalistinnen und Journalisten, die hinter den Inhalten in Zeitungen und Magazinen stehen, in den Fokus gerückt. In einer Welt, in der Informationen rund um die Uhr auf uns einprasseln, stehen die VÖZ-Mitglieder für journalistische Sorgfalt, Vielfalt und faktenbasierten, vertrauenswürdigen Journalismus. Dieser ermöglicht, dass sich ihre Leserinnen und Leser eine informierte Meinung bilden können.

Bedeutung freier und unabhängiger Qualitätsmedien vermitteln

Der World News Day findet jährlich am 28. September statt und ist eine gemeinsame Initiative des Weltverbands WAN-Ifra, des World Editors Forum und der Canadian Journalism Foundation (CJF). Ziel ist es, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Rolle von Journalistinnen und Journalisten zu lenken, die vertrauenswürdige Nachrichten und Informationen bieten, sowie auf die Bedeutung freier und unabhängiger Qualitätsmedien hinzuweisen.

Weitere Informationen dazu finden sich auf der Website des VÖZ unter www.voez.at.

Rückfragen & Kontakt

Verband Österreichischer Zeitungen
Michaela Reisinger, BA
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 664 33 29 411
E-Mail: [email protected]
Website: https://voez.at/

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