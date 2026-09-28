Forschungsprojekt "Kontaminiertes Erbe?" – Online-Landkarte jetzt verfügbar

Wien (OTS) -

Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit von Gebäuden und Infrastrukturen ist in Österreich inzwischen Teil des öffentlichen Diskurses – vor allem bei bekannten Orten des Grauens wie Mauthausen oder dem Spiegelgrund. Weniger beachtet werden hingegen bis heute genutzte Amtsgebäude wie Bezirksgerichte oder Polizeistationen, die ebenfalls zentrale Schauplätze von Terror, Gewalt, Ermordung und Unterdrückung waren und eng mit der Zeitgeschichte Wiens, aber auch mit jener der Landes- und Bezirkshauptstädte verbunden sind. Viele dieser Amtsgebäude befinden sich heute im Eigentum der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

An diesem Punkt setzt das vom Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung in Kooperation mit der Universität Graz umgesetzte Forschungsprojekt "Kontaminiertes Erbe?" an. Im Rahmen eines Pilotprojekts wurden zunächst 74 Gebäude untersucht. Die Geschichten zu den untersuchten Häusern sind jetzt in einer Online-Landkarte nachzulesen, die laufend erweitert werden soll.

https://kontaminiertes-erbe-bik.lbg.ac.at/

Rückfragen Forschungsprojekt:

Barbara Stelzl-Marx

Institutsleiterin

Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung

Tel. 0664 41 38 428

[email protected]

www.bik.ac.at