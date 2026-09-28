WorldSkills 2026 - WKÖ-Menz zu rot-weiß-roten Spitzenleistungen: „Ihr gehört jetzt zu den Weltbesten“

Wien (OTS) -

„Mit euren Leistungen bei WorldSkills 2026 in Shanghai gehört ihr jetzt mit zu den weltbesten Fachkräften“, gratuliert Sigi Menz, Obmann der Bundessparte den Preisträgern bei der gerade zu Ende gegangenen Berufs-Weltmeisterschaft. Besondere Glückwünsche gehen an die Industrie-Fachkräfte aus ganz Österreich, die mit ihren Spitzenleistungen Medaillen erkämpfen konnten.

Über eine besonders gelungene Premiere kann sich in der Disziplin Verfahrens- und Prozesstechnik Vincent Track (Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH) freuen: An diesem Bewerb haben junge Industrie-Fachkräfte aus Österreich zum allerersten Mal teilgenommen. Und dabei ging gleich eine Silbermedaille an den Absolventen des Lehrberufs Chemieverfahrenstechnik aus Tirol. Mit Michaela Pusch kommt auch seine Trainerin aus der chemischen Industrie, nämlich aus dem Bildungszentrum Lenzing in Oberösterreich.

Bronze im Teambewerb Betonbau (Concrete Construction Work) erarbeiteten sich Julian Gintner und Michael Pomassl (beide Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. und aus Niederösterreich).

Ebenfalls mit Bronzemedaillen wurden die Wettkampfleistungen von Keanu Frick aus Vorarlberg (Julius Blum GmbH) in der Disziplin Maschinenbautechnik, von Jonas Baltuska, Absolvent der HTL Mödling im Bewerb Optoelectronic Technology sowie von René Bitschnau (Vorarlberg, Absolvent der HTL Dornbirn) in der Disziplin Chemielabortechnik ausgezeichnet.

Bei der Medaille in der Kategorie Optoelektronik handelt es sich übrigens ebenfalls um eine für Österreich überaus erfreuliche Premiere, ist es doch die erste Auszeichnung dieser Art für eine rot-weiß-rote Spitzenleistung in diesem Bewerb.

Je eine Auszeichnung „Medal for Excellence“ für herausragende Leistungen, die es knapp nicht aufs Podest geschafft haben, bringen aus China mit zurück nach Österreich:

Christoph Schöndorfer (Elektronik, HTL Mödling)

Janick Gehrer (Anlagenelektrik, Julius Blum GmbH, Vorarlberg)

Jonas Danninger (Kälte- und Klimatechnik, Hauser Kältetechnik GmbH, Oberösterreich)

Sandro Flatz (Maschinenbau CAD, Julius Blum GmbH) sowie

Deniz Mutun (CNC Fräsen, ebenfalls Julius Blum GmbH)

Viele der Berufs-WM-Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich haben erfolgreich entweder eine Lehre oder – so wie zwei der Medaillengewinner – eine berufsbildende Schule (z.B. eine HTL) absolviert, einige haben bereits einen Meistertitel. „Damit ist das Team Austria auch ein Beweis dafür, dass eine Lehre die perfekte Basis für beruflichen Erfolg im In- und Ausland bietet“, so Bundessparte Industrie-Obmann Menz abschließend. (PWK486/JHR)