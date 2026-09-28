70 Jahre Lehrlingsausbildung bei der Energie Steiermark

Graz (OTS) -

Mehr als 1.600 junge Menschen starteten seit 1956 ihre berufliche Laufbahn im Unternehmen. Derzeit sind 100 Lehrlinge an Bord, heuer starten 27 Jugendliche neu. Der E-Campus gilt als modernste Ausbildungs- und Entwicklungsdrehscheibe der Branche in Österreich.

Seit sieben Jahrzehnten bildet die Energie Steiermark junge Menschen für Berufe in der Energiewirtschaft aus. Was 1956 als einfache Lehrwerkstätte begann, wurde in den letzten Jahren zum modernsten Ausbildungs- und Kompetenzzentrum der Branche in ganz Österreich entwickelt. Der heutige Festakt am “E-Campus“ in Graz war Anlass für einen Blick zurück – und nach vorne. An der Spitze der Ehrengäste: Landeshauptmann Mario Kunasek und Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer.

Seit dem Start 1956 haben mehr als 1.600 junge Menschen ihre berufliche Laufbahn bei der Energie Steiermark begonnen. Viele von ihnen sind bis heute im Unternehmen tätig und tragen mit ihrem Fachwissen zur Energieversorgung in der Steiermark bei. Im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier standen deshalb jene Menschen, die diese Entwicklung geprägt haben: die Lehrlinge ebenso wie die Ausbildner, die ihr Wissen und ihre Erfahrung über Generationen hinweg weitergegeben haben. Einer davon stand heute besonders im Rampenlicht: Der 100-jährige Karl Pfeifer, der hunderte junge Menschen in ihren ersten Berufs-Jahren unterrichtet hat.

Die Anforderungen an technische Berufe haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Digitalisierung, erneuerbare Energien und neue Formen des Lernens bestimmen heute den Ausbildungsalltag. Der 2020 eröffnete E-Campus (Investition: 10 Millionen Euro) ist daher längst mehr als ein Lehrlingsstandort. Neben der praktischen und theoretischen Ausbildung junger Fachkräfte finden hier auch spezialisierte Techniktrainings, digitale Lernformate und Weiterbildungsprogramme für Mitarbeiter:innen und Führungskräfte statt. Damit lernen und entwickeln sich gleich mehrere Generationen unter einem Dach weiter.

„Unsere Lehrlingsausbildung steht seit 70 Jahren für eine klare Haltung: Wir wollen junge Menschen nicht nur fachlich gut ausbilden, sondern ihnen langfristige Perspektiven eröffnen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben hier als Lehrling begonnen und übernehmen heute Verantwortung in technischen Bereichen, in der Ausbildung oder in Führungsfunktionen. Sie sind die Basis für die Umsetzung unserer großen Investitionsoffensive in den kommenden Jahren“, so Vorstandsdirektor Martin Graf.

Vorstandsdirektor Werner Ressi: „Der Ausbau erneuerbarer Energie, leistungsfähiger Netze und moderner Infrastruktur braucht Menschen, die nicht nur ihr Handwerk mit Präzision und Wissen anwenden, sondern mit einem vernetzten Verständnis an neue Fragestellungen herangehen. Mit unserer Lehrlingsausbildung vermitteln wir genau jene technischen, aber auch sozialen Kompetenzen, die in den kommenden Jahren besonders gefragt sein werden. Gleichzeitig geben wir jungen Menschen schon früh die Möglichkeit, an konkreten Projekten für die Energieversorgung der Steiermark aktiv mitzuwirken.“

Landeshauptmann Mario Kunasek: „70 Jahre Lehrlings-Ausbildung sind 70 Jahre Investition in Menschen. Ich habe selbst eine Lehre absolviert und weiß: Eine Lehre ist ein starker Start ins Berufsleben. Mein Dank gilt der Energie Steiermark und ihren engagierten Ausbildern für 70 Jahre hervorragende Ausbildung. Gerade weil viele Unternehmen nicht mehr ausbilden, ist dieses Engagement besonders wichtig. Gemeinsam mit einem starken Wachstumspartner möchte die Energie Steiermark bis 2035 rund 5,8 Milliarden Euro in Stromnetze, Speicher und mehr Versorgungsunabhängigkeit investieren. Das schafft Chancen für junge Menschen, stärkt unsere Betriebe und bringt die Steiermark voran.“

Landesrat Willibald Ehrenhöfer: „Die Energie Steiermark ist nicht nur ein wichtiger Leitbetrieb unseres Landes, sondern auch seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner in der Ausbildung junger Menschen. 70 Jahre Lehrlingsausbildung zeigen, wie wichtig es ist, jungen Menschen gute berufliche Perspektiven zu geben und ihnen das notwendige Wissen für ihre weitere Laufbahn zu vermitteln. Gerade im Energiebereich brauchen wir auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte, damit die Steiermark auf eine sichere und verlässliche Energieversorgung bauen kann.“

Lehre bei der Energie Steiermark

Die Energie Steiermark bildet junge Menschen in technischen und kaufmännischen Lehrberufen aus. Die Ausbildung verbindet theoretische Grundlagen am E-Campus mit praktischen Einsätzen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Begleitet werden die Lehrlinge von erfahrenen Ausbildner:innen und Lehrlingsverantwortlichen. Auch nach dem Lehrabschluss stehen verschiedene Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung offen.

Derzeit läuft die Bewerbungsphase für den Lehrbeginn im Herbst 2027. Interessierte können sich online über das Bewerbungsportal der Energie Steiermark bewerben. Für die Bewerbung werden Lebenslauf und Zeugnisse benötigt. Anschließend folgt das Auswahlverfahren am E-Campus in Graz.

Tag der offenen Tür am 13. November 2026

Wer die Lehrlingsausbildung persönlich kennenlernen möchte, hat am Freitag, 13. November 2026, von 9:00 bis 16:00 Uhr beim Tag der offenen Tür am E-Campus Gelegenheit dazu. Besucher:innen können sich vor Ort über die Lehrberufe informieren, mit Ausbildner:innen und Lehrlingen sprechen und Einblicke in die Lehrwerkstätte gewinnen. Der E-Campus befindet sich in der Neuholdaugasse 56 in Graz