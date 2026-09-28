Einladung zum Online-Pressegespräch: Von Infekt zu Infekt – wie Impfungen die Krankheitslast im Winter verringern können

Wien (OTS) -

Im Herbst und Winter zirkulieren oft mehrere Erreger gleichzeitig. Vorbelastete Personen schlittern manchmal von einer schweren Erkrankung zur nächsten, langfristige Folgen nicht ausgeschlossen. Gegen einige dieser Keime kann man sich impfen lassen. Um die Menschen besser vor diesen potenziell folgenreichen Infektionskrankheiten zu schützen, wird das öffentliche Impfprogramm (ÖIP) laufend weiter ausgebaut. Nun gibt es eine erste Analyse, was es dem Gesundheitssystem und der Gesellschaft tatsächlich bringt. Das Pressegespräch am 5. Oktober 2026 gibt einen Überblick über folgende Fragen:

Welche Gruppen sind besonders gefährdet, mehrere Infektionen in kurzer Folge durchzumachen?

Gegen welche Erkrankungen kann man sich mittlerweile impfen lassen? Und welche sind im öffentlichen Impfprogramm enthalten?

Was bringt das ÖIP dem Gesundheitssystem und der Gesellschaft?

Was bedeutet das für jede:n einzelne:n: Wer sollte sich wann wogegen impfen lassen?

Datum: 05. Oktober 2026, 09:30 Uhr

Ort: online, Link zum Livestream



Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renée Gallo-Daniel (Moderation)

Generalsekretärin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Mag.a Sigrid Haslinger

Präsidentin des ÖVIH

Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM

Leiterin Abteilung für Impfwesen, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

MR Dr. Rudolf Schmitzberger

Leiter des Referats für Impfangelegenheiten der Österreichischen Ärztekammer

Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour

Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie, Klinik Floridsdorf und Leiter des Karl Landsteiner Instituts für Lungenforschung und pneumologische Onkologie



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter [email protected]

Pressegespräch Von Infekt zu Infekt: Wie Impfungen die Krankheitslast im Winter verringern können

Datum: 05.10.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online

URL: https://vimeo.com/event/6205290/922a84f024