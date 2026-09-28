Samariterbund Wien: Lebensmittel retten und Menschen versorgen

Wien (OTS) -

In den fünf Sozialmärkten des Samariterbundes Wien gehen Lebensmittelrettung und soziale Unterstützung Hand in Hand. „Was für den einen übrig bleibt, wird für den anderen dringend gebraucht“, unterstreicht Geschäftsführer Oliver Löhlein. 2025 konnten rund 1.300 Tonnen Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt und in den fünf Sozialmärkten des Samariterbundes Wien angeboten werden. Gleichzeitig ist die Zahl der registrierten Kund:innen auf über 26.000 gestiegen (2020: 17.000).

„Lebensmittelverschwendung zu vermeiden bedeutet auch, vorhandene Ressourcen dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Dafür braucht es starke Partnerschaften mit Groß- und Supermärkten, Landwirtschaft, Gastronomie, Großküchen und Unternehmen – und ebenso die Unterstützung von Privatpersonen“, so Löhlein. „Ich möchte mich bei jedem einzelnen unserer Spender:innen bedanken! Gemeinsam zeigen wir, dass gesellschaftliche Verantwortung nicht in Strategiepapiere, sondern gelebt gehört.“

In SOMAs sind vor allem länger haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gefragt

„Die Nachfrage in unseren Sozialmärkten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Gleichzeitig sehen wir, dass bestimmte Produkte besonders dringend gebraucht werden“, sagt Löhlein. Benötigt werden vor allem länger haltbare Grundnahrungsmittel wie Speiseöl, Reis, Nudeln, Mehl, Konserven und Haltbar-Milch. Ebenso wichtig sind Hygieneartikel wie Duschgel, Shampoo, Seife, Zahnpasta, Zahnbürsten und Menstruationsprodukte. Sie gehören zur täglichen Grundversorgung, können für Menschen mit wenig Einkommen aber eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen.

Der Samariterbund Wien freut sich über weitere Sachspenden von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln sowie über Kooperationen mit Betrieben, Produzenten und Gastronomiebetrieben.

So können Sie die Sozialmärkte unterstützen:

Sachspenden: Haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel können direkt für die Sozialmärkte gespendet werden.

Haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel können direkt für die Sozialmärkte gespendet werden. Unternehmen und Betriebe: Landwirtschaft, Gastronomie, Großküchen und Kantinen können überschüssige Lebensmittel zur Verfügung stellen. Der Samariterbund holt Lebensmittel aus ganz Wien unter Einhaltung der Kühlkette ab.

Landwirtschaft, Gastronomie, Großküchen und Kantinen können überschüssige Lebensmittel zur Verfügung stellen. Der Samariterbund holt Lebensmittel aus ganz Wien unter Einhaltung der Kühlkette ab. Geldspenden: Damit können dringend benötigte Produkte gezielt zugekauft und Engpässe ausgeglichen werden.

Jetzt mitmachen! Nähere Infos unter samariterwien.at/soziales/sozialmaerkte bzw. Kontaktaufnahme per Mail an [email protected].

Spendenkonto:

Samariterbund Wien

IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600

Spendenzweck: Sozialmarkt